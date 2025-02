Küchengeflüster

Neueröffnungen, Preisverleihungen und Trends: Die Frankfurter Gastroszene steht nie still. Die wichtigsten News auf einen Blick.

Mit Charly & Ben Bagel’s bringen Charlotte Bruls und Benjamin Shahidi einen Hauch von New York nach Frankfurt. Seit Januar gibt es hinter der Alten Oper hausgebackene Bagels im amerikanischen Stil, die man sich auch nach Belieben zusammenstellen kann. Und nebenan starten Bruls und Shahidi bereits ihr nächstes Projekt. Bei Tokyo Mylk können sich die Gäste in den kommenden Wochen auf Bentoboxen gefüllt mit handgemachten Sushirollen, Sushitacos und Crispy-Rice-Sandwiches freuen.Anfang Dezember ist mit dem Filly Sandwich & Co. ein weiterer amerikanisch inspirierter Foodspot in Frankfurt eingezogen, wenn auch in eine etwas ungewöhnliche Location. Im vorderen Teil des Midea Home Lounge, einem Geschäft für Haushaltsgeräte, verkaufen Arif Cerrah und sein Team Eggdrop Sandwiches in unterschiedlichen Variationen. Aber auch die saftigen Cookies im New York Style ziehen neugierige Foodies in die Kaiserstraße.Die Frankfurter Traditionseisdiele Eis Christina feiert 2025 nach fast zweijähriger Pause ihre Wiedereröffnung im Oeder Weg. Inhaber Andreas Spadotto hält an den vertrauten Maschinen und Zutaten fest, um die gewohnte Qualität zu bieten. Im Sommer sollen die Fans der Kult-Eisdiele endlich wieder ihre Lieblingssorten genießen können. Das genaue Eröffnungsdatum ist bislang aber noch nicht bekannt.Auch in der Berger Straße wird ein Wiedereröffnung gefeiert. Nach fünf Jahren ist das Restaurant Mirador endlich in Frankfurts längste Einkaufsstraße zurückgekehrt. Seit Dezember können sich Gäste im Nordend wieder auf vielfältige Fusion-Kitchen freuen.Unter der Verantwortung des neuen Küchenchefs Maćko Szymacha genießt das Ciccione einen Relaunch. Passend zum neuen Osteria-Konzept lösen Pasta- und Tellergerichte die römische Pizza im al-tagio-Stil ab. Ganz müssen sich die Gäste jedoch nicht von ihrer Pizza verabschieden. Denn der ehemalige Yaldy-Koch hat das Backen für sich entdeckt und bietet aktuell Mini-Pizzen in drei Variationen an.Lange war die Destino Tapasbar ein fester Bestandteil der Frankfurter Gastroszene. Nun steht ein Tapetenwechsel an. Gemeinsam will das Gründertrio, bestehend aus Pinar Bayir und Ugur und Bahar Özcan, das ehemalige Destino unter dem Namen Ajda neu aufziehen. Neben spanischen Tapas erweitern türkische Mezze und ein umfangreiches Frühstück das Angebot. Freitags und samstags wird das Dinner von Live-Musik begleitet. Wir bleiben gespannt.Nach Goldies hat mit Burgermeister die nächste Berliner Kult-Burgerkette ihren Weg nach Frankfurt gefunden. Fast-Food-Liebhaber müssen sich allerdings noch gedulden, denn wann die Filiale den Foodcourt im MyZeil bereichern wird, ist bislang noch nicht bekannt.Auch Gustav Grün möchte sich 2025 in Frankfurts Fast-Food-Angebot einreihen. Die Gastro-Kette setzt auf „Middle-Eastern Fusionsküche“ mit frischen, hochwertigen Zutaten und ist deutschlandweit bereits an neun Standorten vertreten. Wann und wo die erste Frankfurter Niederlassung eröffnen wird, ist noch ungewiss.Mit Sebastian Höpfner hat das Berliner Drei-Sterne-Restaurant Rutz einen neuen Sommelier gewonnen. Seine Erfahrungen sammelte er unter anderem in den renommierten Frankfurter Restaurants Français und Chairs.Am 20. Januar kürte der Restaurantguide Gault&Millau das Frankfurter Restaurant Lafleur mit einer herausragenden Wertung. Mit fünf Hauben zählt das Restaurant am Palmengarten mit Küchenchef Andreas Krolik zu den besten Restaurants des Landes. Auch das 2024 eröffnete Sommerfeld im ehemaligen Weinsinn wurde für seine Fine-Dining-Küche mit drei Hauben ausgezeichnet. Isabelle Pering aus bellasLokal erhielt den Titel der „Aufsteigerin des Jahres“.Im The Blasky Hotel steht nicht nur am Valentinstag, sondern im gesamten Februar alles im Zeichen der Liebe und des Helfens. Mit besondere Angebote und Aktionen, sammelt das Hotel im Stadtteil Sachsenhausen Spenden für den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, der zum Deutschen Kinderhospizverein gehört. Mit jeder Bestellung des „Love-Menüs“ fließen zehn Prozent des Gesamtumsatzes an die Frankfurter Niederlassung. Neben dem exklusiven „Love-Menü“ gibt es während des gesamten Charity Monats zudem 20 Prozent Rabatt auf alle Hotelbuchungen, sowie Gutscheine, die für künftige Besuche eingelöst werden können.