Führungswechsel im Luxushotel

Kai Behrens ist der neue General Manager des Kempinski Hotel Frankfurt. Er übernimmt die Leitung von Karina Ansos und plant, das Angebot für Familien im Fünf-Sterne-Superior Hotel vor den Toren Frankfurts zukünftig auszuweiten.

Das Kempinski Hotel Frankfurt hat einen neuen General Manager: Seit dem dem 1. November leitet Kai Behrens das Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Gravenbruch vor den Toren Frankfurts. Bevor Behrens den Posten von seiner Vorgängerin Karina Ansos übernahm, war er bereits seit 2007 für die Hotelgruppe tätig, zuletzt als General Manager im Kempinski Hotel Adriatic in Kroatien und dem Kempinski Palace Portorož in Slowenien.



Im Anschluss an seine Vorgängerin möchte Behrens daran weiterarbeiten, das Kempinski Hotel Frankfurt insbesondere für Familien attraktiver zu machen. „Ich möchte das Angebot im Leisure-Bereich deutlich ausbauen und gerade für Familien noch mehr Angebote schaffen“, betont der 49-Jährige. Zusätzlich liege sein Fokus aber weiterhin auf dem Business-Segment der Hotelgruppe, so Behrens. So blieben Konferenzen, Tagungen, Hochzeiten und generell Veranstaltungen auch in Zukunft das Kerngeschäft des Kempinski Hotel Frankfurt.



In der Adventszeit und an Silvester hat das Hotel zudem eine Reihe von Events geplant. Vom 27. November bis 23. Dezember lädt das Team täglich zwischen 15 und 18 Uhr zur „Christmas Tea Time“ mit Tee, Champagner, Sandwiches und Scones. Am 24. Dezember wartet auf die Gäste ein Gourmet-Buffet während am 25. und 26. Dezember ein Weihnachtsbrunch bei Live-Musik stattfinden wird. Zum Jahres Abschluss wird es dann ein Silvester-Gourmet-Menü mit Champagner Empfang geben.



Reserviert werden kann beim Festtagsbüro des Kempinsiki Hotel Frankfurt unter 069/38988595 oder per E-Mail an festtagsbuero.frankfurt@kempinski.com.



Kempinski Hotel Frankfurt, Gravenbruch, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1, 069/389880