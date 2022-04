Jungkochwettbewerb

Deutschlands beste Jungköchin

Die beste Jungköchin Deutschlands kommt aus Frankfurt. Lisa Maria Schmidt vom Gourmetrestaurant Lafleur konnte sich im Finale des Wettbewerbs der „Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs“ gegen zwölf andere Teilnehmer durchsetzen. Im September geht es zur WM nach Mexico.

Lisa Maria Schmidt, Junior Sous Chefin aus dem Zwei-Sterne-Restaurant Lafleur, wurde von der „Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs“ als beste Jungköchin Deutschlands ausgezeichnet. Beim Deutschlandentscheid des Wettbewerbs „Le Concours des Jeunes Chefs Rôtisseurs“ setzte sich Schmidt als einzige Frau im Finale gegen zwölf ihrer männlichen Kollegen durch. Aufgabe des Wettbewerbs war es, aus einem vorgegebenen Warenkorb innerhalb von 30 Minuten ein Drei-Gänge-Menü für vier Personen zu konzipieren und die Gerichte anschließend in dreieinhalb Stunden servierfertig zuzubereiten.



Schmidt arbeitet seit drei Jahren im Team von Lafleur-Küchenchef Andreas Krolik. Mit der Unterstützung von ihm und Stefan Steinheuer aus dem Zwei-Sterne-Restaurant „Zur Alten Post“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler möchte sich die Jungköchin nun intensiv auf die im September stattfindende Weltmeisterschaft in Mexico vorbereiten. Bereits 2018 kam der beste deutsche Jungkoch aus dem Lafleur. Kroliks heutiger Sous Chef Michael Becherer gewann den Deutschlandentscheid und wurde anschließend Vize-Weltmeister in Taiwan.



Am Wettbewerb teilnehmen können Köchinnen und Köche bis 27 Jahre, deren Betrieb zur „Chaîne des Rôtisseurs“ gehört. Die gastronomische Vereinigung wurde 1950 in Paris gegründet und veranstaltet den jährlichen Wettbewerb seit 1977. Der Verband hat heute rund 25 000 Mitglieder in 80 Ländern weltweit.