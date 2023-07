Nach Renovierung und Führungswechsel im Hotel Schloss Reinhartshausen wird Ende des Jahres wiedereröffnet. Federführend dabei sind der neue General Manager Gisbert J. Kern und der Business Development Manager Matthias Tepel .

Der Rheingau ist gesäumt von Burgen und Schlössern – eines davon ist das Schloss Reinhartshausen in Eltville am Rhein. Einst das Zuhause der niederländischen Prinzessin, werden die historischen Gemäuer heute als Hotel genutzt. 2017 übernahm Unternehmer Dana Hussein Qadir das Schloss, 2021 begann die umfangreichen Renovierungsarbeit bis diese kurzfristig unterbrochen wurde, da man die Räumlichkeiten zu Beginn des Ukraine-Kriegs als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung stellte. Ein halbes Jahr später ist die Renovierungsarbeit wieder auf Hochtouren. Nun steht fest: Ende des Jahres wird das Hotel Schloss Reinhartshausen offiziell wieder öffnen.Für die Vorbereitung des Re-Opening ist Gisbert J. Kern als neuer General Manager verantwortlich. Zuvor war Kern unter anderem beim Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique und dem Wyndham Grand Frankfurt als General Manager tätig. Hevar Berzenji, geschäftsführender Gesellschafter des Hotel Schloss Reinhartshausen ist sich sicher: „Er kennt die hohen Erwartungen anspruchsvoller Hotelgäste und passt als weltgewandter, feingeistiger Gastgeber perfekt zu unserem besonderen Haus.“Das zweite neue Gesicht im Eröffnungsteam ist Matthias Tepel. Er wird die Position des Business Development Managers übernehmen. Er war unter anderem als Head of Sales für Vienna Hotels tätig und zuletzt Sales Director bei der Frankfurter Hotelgruppe Flemings. „Für mich persönlich geht ein Traum in Erfüllung: Ich darf in meinem geliebten Rheingau die aufwändige Wiedereröffnung des Hotel Schloss Reinhartshausen begleiten, und das im Dream-Team mit Gisbert J. Kern, mit dem ich das Wyndham Grand Frankfurt erfolgreich eröffnet habe“, sagt Tepel.Das Luxus-Hotel umfasst 53 Zimmer und Suiten, drei Restaurants und insgesamt 13 Veranstaltungsräume für Hochzeiten, Events oder Tagungen. Im nächsten Jahr soll das Hotel Schloss Reinhartshausen zudem durch einen Day-Spa komplettiert werden. Seit Mai diesen Jahres kann man bereits die Sektboutique und -bar des angeschlossenen Sekthauses Sôlter sowie den Schlossgarten besuchen. Ende 2023 ist die offizielle Wiedereröffnung geplant. Bereits jetzt können Zimmer per E-Mail an tepel@schloss-hotel.de oder unter 01716962522 reserviert werden. Weitere Infos hier