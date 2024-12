Ob Advent, Weihnachtstage oder Silvester: Das neue Hilton Frankfurt Gravenbruch feiert die Feiertage mit zahlreichen Specials.

Vor den Toren Frankfurts in Gravenbruch bei Neu-Isenburg hat im Oktober die Hotelgruppe Hilton das ehemalige Kempinski Hotel übernommen. Nach etwas Zeit zum Ankommen, startet das Hotel mit zahlreichen Events nun in die Adventszeit. „Wir freuen uns sehr auf unsere erste Weihnachtszeit in Gravenbruch“, sagt General Manager FreekValk.Bereits seit dem 1. und noch bis zum 23. Dezember lädt das Hotel täglich zur Christmas-Teatime ein. In typisch britischer Manier werden Sandwiches, Scones mit Erdbeermarmelade und Clotted Cream, englischer Teekuchen, Petits Fours, ausgewählte Teesorten und ein Glas Champagner serviert.An den vier Adventssonntagen kann im hoteleigenen Restaurant EssTisch gebruncht werden. Dafür bereitet das Küchenteam ein Buffet mit warmen und kalten winterlichen Speisen vor. Dazu gibt es ein Glas Champagner, Wein, Bier, Softgetränke, Wasser, Kaffee und Tee. Begleitet wird das Event von Live-Musik.Ein Buffet steht auch an den Weihnachtstagen auf dem kulinarischen Programm. Nach einem Champagner-Empfang an Heiligabend ist das Buffet mit zahlreichen Speisen eröffnet. Weiter geht es an den beiden Weihnachtsfeiertagen mit jeweils einem Brunch zwischen 12.30 und 15.30. Auch hier gibt es ein Buffet, Live-Musik und Kinderbetreuung. Am Abend serviert das Team dann ein festliches Fünf- oder Sechs-Gänge-Menü.Den letzten Tag des Jahres 2024 begeht das Hilton Frankfurt Gravenbruch gebührend. Los geht es um 19 Uhr mit einem Champagner-Empfang. Anschließend wird sich am großen Buffet gestärkt bevor die Party mit Live-Musik und Champagner um Mitternacht startet. Damit Gäste in der Nacht nicht mehr nach Hause fahren müssen, gehört zum Gesamtpacket auch eine Übernachtung.Hilton Frankfurt Gravenbruch, Neu-Isenburg, Graf-zu-Ysenburg-und-Büdingen-Platz 1, Tel. 06102 5050, Website hier