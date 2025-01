Am Montag, 20. Januar, wurde die deutsche Ausgabe des Gault&Millau 2025 veröffentlicht. Ausgezeichnet wurden wieder zahlreiche Restaurants aus Frankfurt und Hessen. Mit der Aufsteigerin des Jahres wurde auch ein bekanntes Gesicht aus der hiesigen Gastro-Szene geehrt.

Lafleur unter den besten deutschen Restaurants

Was für uns das Ranking ist und für den Guide Michelin die Sterne, sind beim Gault & Millau die Hauben. Am Montagnachmittag war es wieder soweit und der Restaurantguide kürte die besten Restaurants Deutschlands. Neben Top-Adressen werden jedes Jahr auch herausragende Persönlichkeiten ausgezeichnet. „Die absolute Spitze in Deutschland ist noch besser und größer geworden – 20 Prozent mehr Auszeichnungen mit vier oder fünf Hauben sind ein eindrucksvoller Qualitätsausweis für die deutsche Gastronomie“, sagt Prof. Jochen Rädeker, Herausgeber des Restaurantguides.Eine herausragende Persönlichkeit kommt in diesem Jahr auch aus Hessen. Als „Aufsteigerin des Jahres“ wurde Isabelle Pering aus bellasLokal in Bad Soden ausgezeichnet. Der Gault&Millau beschreibt das Restaurant als einen Ort, der „mit schlichter Eleganz und ehrlicher Küche einen bleibenden Eindruck hinterlässt.“ Besonders lobt er auch den Respekt, die Tradition und das tiefe Verständnis für die Kunst des Essens, das in bellasLokal deutlich wird.„Aufsteigerin des Jahres“ Isabelle Pering von bellasLokal und Andreas Krolik, Küchenchef im Lafleur, das mit fünf Hauben ausgezeichnet wurde. © Gault&MillauUnter den besten Restaurants mit der höchsten Wertung ist in diesem Jahr ein Restaurant aus Frankfurt vertreten: Erstmals wurde das Lafleur mit Küchenchef Andreas Krolik am Frankfurter Palmengarten mit fünf Hauben ausgezeichnet. Nur fünf Restaurants konnten die Testerinnen und Tester noch mehr überzeugen und bekommen als besonders herausragend in dieser Kategorie fünf rote Hauben verliehen, darunter kein hessisches Restaurant.Das im vergangenen Jahr neueröffnete Sommerfeld im ehemaligen Weinsinn ist direkt neu mit eingestiegen und wurde mit drei Hauben ausgezeichnet. Das Margaux in Limburg ist auch neu mit dabei und konnte sich direkt zwei rote Hauben sichern, während das Henrichs in Wiesbaden mit einer roten und Eno Restaurant & Winebar in Kassel sowie das Y Wine & Kitchen in Eltville je mit einer normalen Haube ausgezeichnet wurden.Eine Übersicht über die bewerteten Restaurants gibt es aus der Gault&Millau Website