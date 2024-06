Gastro-Events im Juni

Im Nordend ist immer was los: Im Juni sind ein Brunch Pop-up und ein entspanntes Daydrinking-Event die Highlights in der Gastro-Szene.

Egg Shop NYC × Blumen,nebenan

Info

Brunch Pop-up im Blumen, nebenan., Nordend, Rotlintstraße 58, 1.6., 6.7., 3.8. und der 7.9., Reservierungen per Mail an nebenan@blumen.restaurant, auf Instagram @nebenan_blumen oder telefonisch unter der 069 / 8090 3922.

Aperitivo Matto

Info

Aperitivo Matto, Daydrinking, Café Matto, Nordend, Böttgerstr. 14, 8.6., 16–21 Uhr

Ei ist nicht gleich Ei. Das weiß man auch im hippen Egg Shop in der New Yorker City. In der trendigen Location dreht sich alles ums wachsweiche Glück – egal ob pochiert, gekocht oder sunny side up. Und weil das einfach klasse ist, kooperiert das Blumen, nebenan im Nordend nun bis zum September an jedem ersten Samstag im Monat mit den New Yorker Kolleginnen und Kollegen und lädt zum Egg Shop Brunch-Pop-up. Nach dem Auftakt im Mai dreht sich am 1. Juni in der Rotlintstraße also alles ums perfekte Ei. Auf dem Programm stehen Bowls, Sandwiches, Sides, Frühstückscocktails, Aperitifs – und ja, auch Kaffee. Weitere Termine sind der 6. Juli, der 3. August und der 7. September.Aperitivo im Matto © Cafe MattoKaum ein Jahr nach der Eröffnung gehört das Café Matto im Altbau-Eckhaus samt knallgelber Tür in der Martin-Luther-Straße inzwischen fest zum idyllischen Straßenbild der zu dieser Jahreszeit in sattes Grün gehüllten Allee. Kein Wunder, lässt es sich auf den bunten Stühlen auf dem kleinen Platz vor dem Eingang doch ausgezeichnet entspannen – besonders bei einem der kleinen Events mit Musik, Daydrinking und Pinsa, die das junge Betreiberpaar hier immer wieder veranstaltet. So auch am 8. Juni. Unter dem Motto Aperitivo Matto gibt es ab dem Nachmittag Spritz, Negroni & Co. sowie Pinsa. Für musikalische Begleitung sorgen