Seit Dezember 2020 gastiert der Hamburger TV-Koch Steffen Henssler mit seinem Premium-Sushi-Pop-up GO in der Villa Kennedy. Der begleitende Lieferservice ist ab sofort zu ausgewählten Terminen auch überregional erhältlich. Ein Erfahrungsbericht.

Punkt 20 Uhr klingelt es an der Tür. Auf die Minute genau bringt der Lieferservice von Go by Steffen Henssler das sehnlich erwartete Abendessen: eine Variation japanischer Köstlichkeiten, kreiert von Sushimeister Steffen Henssler. Möglich macht die Lieferung das Pop-up-Restaurant, das der Hamburger Gastronom seit Dezember 2020 im Frankfurter Luxushotel Villa Kennedy betreibt. Es ist Basis für den Lieferservice, den es seit Neuestem auch für das Frankfurter Umland gibt: GO by Steffen Henssler ist ab sofort jeden Monat an ausgewählten Terminen in verschiedenen Städten in Hessen, Rheinland-Pfalz und nördliches Baden-Württemberg erhältlich. Basis für die „Umlandstouren“ ist auch hier die Villa Kennedy. Geliefert wird nach Aschaffenburg, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Bensheim, Darmstadt, Fulda, Gießen, Hanau, Hattenheim, Heidelberg, Idstein, Kaiserslautern, Kassel, Koblenz, Mainz, Mannheim, Marburg, Oberursel, Rüdesheim, Wiesbaden und Worms.„Es hat uns viel Zeit und Fingerspitzengefühl gekostet, die logistischen Grundlagen zu schaffen und Kooperationspartner auf Augenhöhe zu finden, mit denen wir unseren Lieferdienst auf hohem Niveau auch in andere Städte bringen können“, erklärt Matthias Kapaun, Geschäftsführer des GO by Steffen Henssler Frankfurt. „Nach dem überragenden Zuspruch aus Frankfurt freue ich mich, dass unsere Kreationen nun auch Gäste außerhalb der Stadt erreichen!“Bestellt haben wir eine vielfältige Auswahl: Tuna Teriyaki Nigiri, Ultra Rolls, Tuna Tartar on crispy Rice, Sashimi Avocado in Ceviche Style, Creamy Lachs Sashimi, Lachs Maki, Spicy Lachs Tempura und Crunchy Rolls. Geliefert wird das Sushi in einer wertigen schwarzen Lackschachtel und kommt wie auf einem Tablett fürs Auge ansprechend dekoriert, der Transport hat dem augenfälligen Arrangement nicht geschadet. Ergänzt wird die Lieferung durch kleine Fläschchen mit Saucen, die mit verschiedenem Sushi harmonieren. Welche das sind, erfährt man über einen QR-Code, der als Karte der Box beigelegt ist und zum Saucen-Guide führt.Auch der Gaumen wird nicht enttäuscht, im Gegenteil: Das Sushi ist handwerklich bestens zubereitet, überzeugt durch frische Zutaten, Ausgewogenheit zwischen Reis, Fisch und Gemüse, Textur und Aromen. Was als crispy bezeichnet wird, ist tatsächlich knusprig, der Lachs beeindruckt mit pikanter Schärfe. Ebenso munden die Edamame: Die Bohnen kommen noch warm in einer kleinen Box und haben genau die richtige Konsistenz. Auch die empfohlene Weinbegleitung, ein Weißburgunder vom Gut Hermannsberg von der Nahe, harmoniert mit den verschiedenen Gerichten – ebenso der Reiswein Dasai 39, mit dem das lukullische Mahl beendet wird.Für die Umlandstouren gibt es Boxen mit Sushi, Sashimi, Nigiri, Ceviche oder Veggie-Variationen, die bis 22 Uhr am Vorabend des jeweiligen Liefertages bestellt werden können. Am Liefertag werden sie jeweils zwischen 17 und 18 Uhr bei den Kooperationspartnern vor Ort abgeholt – garantiert frisch und durchgehend gekühlt.