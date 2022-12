Ein neuer Stern am Seafood-Himmel

Die beste Fischtheke Deutschlands befindet sich im Frischeparadies in Griesheim. Ausgezeichnet wurde sie mit dem Seafood Star, der jährlich vom internationalen FischMagazin vergeben wird. Gelobt wurde nicht nur die Auswahl, sondern auch das Gesamtkonzept mit Bistro.

Elf Meter lang und prall gefüllt mit Lachs, Hummer, Muscheln und Co.: Das ist die Fischtheke im Frischeparadies in Griesheim. Vom FischMagazin, einer internationalen Fachzeitschrift für die Fischbranche, wurde sie nun mit einem Seafood Star ausgezeichnet und zur besten Fischtheke Deutschlands gekürt. „Dass wir die Auszeichnung nach solch schwierigen Jahren erhalten, freut uns ganz besonders“, sagt Ulrich Wittur, Betriebsleiter im Frankfurter Frischeparadies.



Von der Seafood-Star-Jury, die sich aus der Redaktion des Fischmagazins und unabhängigen Fachleuten zusammensetzt, wurde sowohl die Präsentation in der vor der Pandemie komplett renovierten Theke gelobt, als auch die kompetente Beratung durch die Mitarbeitenden. „Die meisten unserer Kollegen sind gelernte Köche. So können sie unsere Gastronomiekunden auf Augenhöhe beraten. Das kommt auch unseren Privatkunden zugute, denn sie erhalten umfangreiche Tipps zur Verarbeitung und Zubereitung von Fisch und Seafood“, sagt Hüseyin Tezgide, die das Team leitet.



Ein besonderes Augenmerk legt das Frischeparadies auf die Qualität seiner Produkte, was vom Fischmagazin ebenfalls positiv hervorgehoben wurde. Hierfür hat der Großmarkt ein eigenes Label eingeführt. Mit dem Qualitätssiegel FrischeParadies (QSFP) sollen lückenlose Rückverfolgbarkeit der Produkte, strenge Qualitätskontrollen, schonende Verarbeitung und Nachhaltigkeit garantiert werden. Nach Berlin, Hamburg, München und Stuttgart ist es der fünfte Seafood Star für eine Frischeparadies-Filiale.



Frischeparadies, Griesheim, Lärchenstraße 101, Tel. 069/3803230, Mo-Mi 8-18, Do/Fr 8-19, Sa 9-17 Uhr, Sonntag Ruhetage