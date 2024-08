Erzeugertag und Open-Air-Kino

Der Bornheimer Ratskeller lädt am 1. September zu seinem jährlich stattfindenden Erzeugertag. Im Biergarten können die Gäste Erzeugerinnen und Erzeuger kennenlernen und deren Produkte probieren. Gleich im Anschluss startet das Open-Air-Kino.

Open-Air-Kino im Ratskeller

Ob Pilze, Grüne-Soße-Kräuter, Fisch oder Käse: Im Bornheimer Ratskeller weiß Inhaber Mario Furlanello genau, wo die von ihm verwendeten Produkte herkommen. Damit auch die Gäste die Erzeugerinnen und Erzeuger dahinter einmal kennenlernen und mit ihnen ins Gespräch kommen können, lädt der Bornheimer Ratskeller jährlich am Ende des Sommers zu seinem „Erzeugertag“. Die siebte Auflage des Events findet in diesem Jahr am 1. September im Sommergarten des Restaurants statt.Im großen Biergarten des Restaurants wird es zahlreiche Stände geben, an denen die Erzeugerinnen und Erzeuger die Fragen der Gäste beantworten und gemeinsam ins Gespräch kommen können. Mit dabei sind unter anderem das Weingut Dr. Müller Becker mit Weinen aus Flörsheim, das Due Mani mit ihrem selbstgerösteten Kaffee vom Frankfurter Osthafen sowie Monika Maurer von der Töpferei Maurer in Sachsenhausen.Auch das Küchenteam des Bornheimer Ratskellers wird einen Blick in seine Arbeit gewähren und vor den Augen der Besucherinnen und Besucher Brot backen, Nudeln herstellen und in der hauseigenen Metzgerei Würstchen zubereiten. Zusätzlich gibt es Speisen vom Grill.Wer dabei sein will, muss sich für eine Uhrzeit zwischen 14 und 16 Uhr auf Website des Restaurants anmelden. Alle weiteren Infos gibt es hier Nach dem Erzeugertag startet wie in den vergangenen beiden Jahren zuvor im Bornheimer Ratskeller ein weiteres Highlight: das Open-Air-Kino. Nach dem Schwerpunkt Frankfurt (2022) und Mailand (2023) stehen dieses Mal Filme mit Lyon-Bezug auf dem Programm. Los geht die Kinowoche am Dienstag, 3. September, mit „Les choristes / Die Kinder des Monsieur Mathieu“. Es folgen „Toutes nos envies / All unsere Wünsche“ (4. September), „L'innocent“ (5. September), „La passion de Dodin Bouffant / Geliebte Köchin“ (6. September) und zum Abschluss „Les jeunes amants / Im Herzen jung“ (7. September).Zu den Filmen serviert das Küchenteam französische Snacks oder bietet Reservierungsmöglichkeiten vor dem Start der Filme an. Der jeweilige Film beginnt je nach Lichtverhältnissen zwischen 20 und 20:30 Uhr. Sollte es regnen oder das Wetter zu schlecht sein, fällt die Vorstellung aus. Tickets gibt es hier