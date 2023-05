Dinner-Event im Stanley

Mit einem Sechs-Gänge-Menü und Live-DJ ist Roland Balde aus dem Bidlabu zu Gast im Stanley.

Das Stanley ist tot, es lebe das Stanley! Nach der Schließung des Restaurants im vergangenen Oktober geht mit der Event-Reihe „Chef ’s Night“ in der Ottostraße wieder das Licht an. Die neue Reihe bringt Gastköche aus Deutschland und aller Welt in die In- Location von James und David Ardinast.Für die zweite Ausgabe der Chef’s Night haben die Ardinast-Brüder Roland Balde eingeladen. Nach Stationen unter anderem im Landwehrstübchen und dem Roten Salon in Frankfurt sowie zuletzt im Berliner Sternerestaurant Faelt gehört Balde nun als Chef de Partie zum Küchenteam des vor Kurzem ebenso mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Bidlabu. Im Stanley kredenzt Balde ein Sechs-Gänge-Menü mit Weinbegleitung und Live-DJ. Reservierungen hier