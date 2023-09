Deutsches Weininstitut

Tag des offenen Weins in Frankfurt

Am 9. September dreht sich in den Frankfurter Weinhandlungen und Vinotheken alles um Wein aus Deutschland: Beim Tag des offenen Weins können Gäste verschiedene Tropfen probieren und ins Gespräch kommen.

Rheinhessen, Mosel, Baden oder Pfalz: In Deutschland gibt es 13 Weinbauregionen, in denen von Riesling über Chardonnay bis Merlot zahlreiche Rebsorten angebaut werden. Bei den deutschlandweiten WeinEntdecker-Wochen vom 1. bis 17. September stehen sie im Fokus. Initiiert werden die Aktionswochen vom Deutschen Weininstitut.



In dieser Zeit findet in verschiedenen deutschen Städten der „Tag des offenen Weins“ statt. In Frankfurt ist das der 9. September. Von 14 bis 18 Uhr können die Teilnehmenden in Weinfachhandlungen und Vinotheken für sieben Euro pro Station jeweils drei deutsche Weine verkosten. Dabei steht die Auswahl der Weine im jeweiligen Geschäft unter einem bestimmten Motto.



Teilnehmende Läden:



WeinSocietät, Leipziger Straße 42: „Burgund macht gesund – Burgunder machen ... Laune!“



Mövenpick Weinkeller Frankfurt, Hanauer Landstraße 204: „Riesling x Drei“



Weinhandlung Dr. Teufel, Im Trutz Frankfurt 51: „Große Klassiker versus Große Newcomer“



Die Weinbar Frankfurt, Jahnstraße 51: „Alles Bio – Weißweine aus Baden“



K&M Gutsweine Vinothek Nordend, Gluckstraße 20: „Best of Silvaner, die (noch) unbekannte Weltklasse-Rebsorte“



Weinhalle Frankfurt, Merianplatz 4: „Die Vielfalt des Grauburgunders“



Die Weinbar Sachsenhausen, Große Rittergasse 89: „Reise ins Rheingau, zur Bergstraße und ins Heilbronner Land“



Petersen Gutes Essen, Eppsteiner Straße 26: „Weingut Gebrüder Kauer – Weine von der Nahe“