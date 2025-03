Cider World 2025

Am 25. und 26. April findet die 17. Ausgabe der internationalen Apfelwein-Leitmesse Cider World statt. Beim Programm aus Award-Verleihung und Messe, Masterclass und Panel dabei sind Produzenten aus aller Welt.

Cider Awards: Auszeichnung für die Besten der Branche

Cider Expo: Die Apfel-Vielfalt erleben

Cider World auf einen Blick

Cider World Awards

25. April in der Astor Film Lounge, MyZeil

10.30 Uhr: Preview-Tasting

12 Uhr: Award-Verleihung



Cider World Forum

25. April ab 14 Uhr in der Astor Film Lounge, MyZeil



Cider World Expo

26. April im Gesellschaftshaus Palmengarten

12 Uhr: Einlass für Fachbesucher/-presse

14 Uhr: Einlass für alle Besucher

Ab 15 Uhr: Masterclasses

Ab 18 Uhr: CiderWorldLounge

Ob Ebbelwoi, Äppler, Stöffche oder Schoppe: Frankfurt ist die Welthauptstadt des Apfelweins. Das Nationalgetränk hierzulande ist seit einigen Jahren immaterielles Weltkulturerbe und fest mit der Kultur der Region verwurzelt. Wo also könnte die internationale Apfelwein-Leitmesse Cider World besser stattfinden, wenn nicht in unserer Mainmetropole? In diesem Jahr ist es bereits zum 17. Mal so weit. Michael Stöckel ist Managing Director der Cider World und zusammen mit Christine Isensee-Kiesau hauptverantwortlich für die zweitägige Veranstaltung am 25. und 26. April.Los geht es auch in diesem Jahr wie gewohnt mit der Verleihung der Cider Awards in der Astor Film Lounge am 25. April. Vor der Vergabe der Auszeichnungen in sechs Kategorien können Produzenten, geladene Gäste und Fachpresse die eingereichten Produkte probieren, sich ein eigenes Bild machen und direkt mit den Produzentinnen und Produzenten ins Gespräch kommen, die einiges über den Herstellungsprozess verraten können. Ab 12 Uhr werden die Awards in Zusammenarbeit mit der Hochschule Geisenheim und einer Jury aus erfahrenen Apfelweinkennern vergeben. Anschließend an die Preisvergabe findet in diesem Jahr zum ersten Mal das Cider World Forum statt. Ebenfalls auf der Bühne in der Astor Film Lounge wird es drei Vorträge zu spannenden Themen aus der Branche geben. Auch Apfelwein-Fans können neben Fachbesuchenden, Ausstellern und Presse daran teilnehmen. Ein begrenztes Ticketangebot gibt es unter www.cider-world.de Herzstück ist wie in jedem Jahr aber die Cider World Expo, die am 26. April im Gesellschaftshaus Palmengarten stattfindet. Hier können sich die Besucherinnen und Besucher nicht nur über die neuesten Trends der Branche informieren, sondern auch die 97 internationalen Produzentinnen und Produzenten kennenlernen und jede Menge Apfelwein, Cidre, Sidra und Most probieren.Jedes Jahr steht dabei besonders eine Region im Fokus der Messe: Ehrengast ist dieses Mal die Steiermark, deren Cider bereits mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert wurden. „Unser Ehrengast wird auf der Expo sein Qualitätssiegel STM® Steirermost vorstellen“, sagt Isensee-Kiesau. Hinter dem Siegel stecken hohe Qualitäts- und Nachhaltigkeitskriterien, zu denen sich sieben Mostbetriebe aus der Region bekannt haben. „Eine derart strenge Qualitätszulassung für Apfelweine ist weltweit einzigartig und unterstreicht die Pionierrolle österreichischer Apfelwein-Produzenten“, betont sie weiter. Vier Betriebe werden auf der Cider World Expo das österreichische Bundesland mit seiner Vielfalt an Apfelwein repräsentieren. Zu Gast sind ebenfalls Keltereien aus 14 weiteren Ländern, von Großbritannien über Armenien und die Vereinigten Staaten bis hin zu den Niederlanden. „Das erste Mal seit dem Brexit ist endlich auch wieder eine britische Kelterei dabei, das freut uns sehr“, sagt Stöckel.Aber auch der Regionalverband FrankfurtRheinMain präsentiert die Vielfalt der hiesigen Apfelweine und informiert im gleichen Zug über Nachhaltigkeit, Biodiversität und den Erhalt der Kulturlandschaft Streuobstwiese. Teil der Cider World Expo ist auch die Masterclass mit Gabe Cook zum Thema „Best of Cider World Award“ und die Podcast-Aufnahme „Bistro Bonanza“ mit Gästen aus der Branche. Tickets für die Cider World Expo gibt es ebenfalls unter www.cider-world.de