Big Chefs im MyZeil

Franchise setzt auf Servier-Roboter

„Big-C“ heißen die beiden Servier-Roboter, die seit Neustem durch das Big-Chefs-Restaurant im Shoppingcenter MyZeil fahren. Sie bringen Speisen und Getränke an die Tische und schmutziges Geschirr zurück in die Küche.

„Lassen Sie mich bitte durch – die Gäste warten schon!“, das hören Gäste des Big Chefs im Shoppingcenter MyZeil seit Neustem öfter. Doch diese freundliche Bitte kommt nicht etwa vom menschlichen Servicepersonal, sondern von einem 1,30 Meter großen Roboter. Big-C heißt der Neue im Serviceteam. Gleich zwei der flinken Helfer werden derzeit im Big Chefs als „Runner“ eingesetzt. Das heißt, sie nehmen keine Bestellungen auf oder kassieren ab, sondern bringen Speisen und Getränke an die Tische und schmutziges Geschirr zurück in die Küche. Bis zu vier Tabletts und insgesamt 40 Kilogramm Gewicht kann ein Service-Roboter gleichzeitig transportieren.



„Unsere Mitarbeiter positionieren die Teller oder Gläser auf die Tabletts des Roboters, wählen auf dem Touchdisplay aus, zu welchem Tisch die Speisen oder Getränke gebracht werden müssen und Big-C macht sich auf den Weg“, erklärt Denis Karaman, Marketing & Communications Managerin bei Big Chefs Europa. Im Raum orientieren sich die beiden Roboter per Laser und erkennen daher auch Hindernisse, die sich im Weg befinden. Am Tisch angekommen, parkt Big-C und die Servicekräfte servieren das Essen.



Ganz ohne menschliche Kellnerinnen und Kellner geht es also auch weiterhin nicht. „Der Roboter kann und soll unsere Fachkräfte natürlich nicht ersetzen“, betont Karaman. Big-C soll lediglich für Entlastung auf den Strecken zwischen Küche, Bar und den Tischen sorgen.



Big Chefs im Shoppingcenter MyZeil, Innenstadt, Zeil 106, Tel. 069/27271800, So-Do 8:30-22, Fr/Sa 8:30-23 Uhr