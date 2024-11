Winter Space im Bahnhofsviertel

Im Schatten des Silberturms am Jürgen-Ponto-Platz findet ab dem 29. November mitten im Bahnhofsviertel ein alternativer Weihnachtsmarkt statt. Winter Space soll lokaler Gastronomie, Kulturschaffenden und der Kreativbranche Platz bieten, sich zu präsentieren.