Vegane Burger und Co.

Mitte Dezember hat der aus Berlin stammende Burger-Imbiss Vedang eine Filiale in Frankfurt eröffnet. Auf der ersten Etage des Skyline Plaza gibt es nun Burger, Pommes und Co., die ganz ohne den Einsatz tierischer Produkte auskommen.

Mit dem veganen Trend wächst auch der vegane Markt. Wo rein vegane Restaurants vor einigen Jahren noch eine Nische bedient haben und gefühlt nur Eingeweihten zugänglich waren, gibt es pflanzenbasierte Gastrobetriebe heutzutage an den kommerziellsten und öffentlichsten Orten. So hat zum Beispiel auch der Skyline Plaza veganen Zuwachs bekommen: auf der ersten Etage serviert das aus Berlin stammende Vedang hier seit dem 13. Dezember rein pflanzliche Burger.



Die erste seiner mittlerweile fünf Filialen hat Besitzer Duc Dang Anfang 2019 in der Mall of Berlin eröffnet, wo die Burger sofort gut angenommen wurden. Ein Zufallserfolg war das allerdings nicht, denn Dangs Herangehensweise war, wie er selbst offen zugibt, „ziemlich wirtschaftlich“. Die Inspiration für den Einstieg in die vegane Gastrowelt kam, nachdem er eine Dokumentation über pflanzliches Fleischimitat gesehen hatte, das echtem Fleisch in Geschmack, Geruch und Erscheinungsbild scheinbar in nichts nachstand. Es folgte eine Recherchereise nach London, wo Veganismus bereits in der Gastroszene etabliert war. „Wir haben gesehen, dass in den meisten veganen Restaurants Burger serviert wurden und da wussten wir, das machen wir auch“, erzählt der Besitzer.



Ursprünglich stammt Dang aus Frankfurt und so sei es für ihn keine Frage gewesen, dass die erste außerberlinerische Filiale in seiner Heimatstadt eröffnen sollte. Der hiesige Franchisenehmer sei sogar ein alter Schulfreund von ihm. Wer Lust auf pflanzlichen Genuss hat, sei bei Vedang herzlich willkommen, betont Dang. Die Speisekarte umfasst verschiedene Burger von klassisch mit Beyond-Meat bis Kebap aus Seitan, hausgemachte Saucen und Käsepommes. Für die Zukunft soll es höher und weiter gehen: mehr Burgerkreationen und eine Filiale auf der Zeil sind die nächsten Ziele.



Vedang – plant burger, Skyline Plaza, Europa-Allee 6, Tel. 069/36608609, Mo-Sa 11:30-20 Uhr, So Ruhetag