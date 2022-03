Neueröffnung in der Altstadt

Im ehemaligen Eiscafé DasEis. an der Kleinmarkthalle dreht sich seit Anfang März alles um italienische Backkunst. Im Caffé Casa Nostra bieten Jennifer Avarello-Pistara und Antonio Pistara hausgemachtes italienisches Gebäck von süßen Cannoli bis zu deftigen Calzone Variationen.

Die Inhaber des Caffé Casa Nostra, Jennifer Avarello-Pistara und Antonio Pistara, träumten schon seit mehreren Jahren von einer eigenen Gastronomie. Als die Eisdiele der Bio-Eismanufaktur DasEis. an der Kleinmarkthalle nach 14 Jahren ihre Türen schloss, mussten die beiden nicht lange überlegen.Seit Anfang März biete das Ehepaar im Caffé Casa Nostra nicht nur verschiedene Kaffeespezialitäten an, sondern auch ein ständig wechselndes Sortiment an italienischem Gebäck, den sogenannten Pasticcini. Von klassischen gefüllten Cannoli über warme Blätterteigtaschen mit Ziegenkäsefüllung bis hin zu einer Abwandlung der Calzone werden alle Snacks von Antonio Pistaras Vater, Guiseppe Pistaras, jeden Morgen frisch hergestellt. Zuvor war Guiseppe Pistaras dreißig Jahre lang als selbstständiger Konditor tätig. „Vor drei Jahren hat er dann aufgehört, weil ihm alles zu viel wurde, aber mit seiner Hilfe ist das Casa Nostra ein richtiges Familienunternehmen geworden“, sagt Jennifer Avarello-Pistara.Samstag ist Lasagne-Tag: „Das wird richtig gut angenommen. Wir haben bereits jetzt, in der dritten Woche, schon einige Reservierungen für die nächsten Samstage“, freut sich Avarello-Pistara. Im Sommer soll das Angebot noch um Eis aus eigener Herstellung ergänzt werden. Übrigens, die Kreationen von DasEis. sind auch weiterhin in Bio-Läden und ausgewählten Gastronomien erhältlich.