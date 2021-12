Neueröffnung in Hochheim

Jennifer und Nathalie Dienstbach sind gekommen, um zu bleiben: Nach einem Pop-up im Weingut Künstler im Sommer 2021, eröffnen die für ihren französisch geprägten Küchenstil bekannten Zwillingsschwestern im Januar 2022 ihr neues Restaurant im Weingut Künstler.

Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Im Fall der Zwillingsschwestern Jennifer und Nathalie Dienstbach war Letztere das Tor zum Weingut Künstler. Im Frühjahr 2020 hatten sich die beiden entschieden, ihr für feine französische Bistro-Küche bekanntes „Les deux Dienstbach“ in der Wiesbadener Innenstadt zu schließen . Weiter ging es für sie mit TV-Auftritten und Pop-up-Kooperationen, zuletzt im vergangenen Sommer 2021 im Weingut Künsler in Hochheim . „Das Weingut und wir haben diesen Hofausschank als Test genommen, für die weitere Zusammenarbeit“, erklärt Jennifer Dienstbach. Der Test wurde bestanden: Im Januar 2022 ist nun die Eröffnung des Les deux Dienstbach chez Künstler im Weingut Künstler geplant.Bei ihrem neusten Projekt bleiben die Zwillingschwestern ihrem gewohnten kulinarischen Terrain treu. „Wir haben immer saisonal und regional gekocht. Das ist für uns das Normalste der Welt“, bekräftig Nathalie Dienstbach. Dabei ist es kein Geheimnis, dass sich die beiden, deren familiäre Wurzeln in der Normandie liegen, der französischen Kochkunst verschrieben haben. In ihrem neuen Restaurant wollen sich die Schwestern zumindest vom Bistro-Stil des ehemaligen „Les Duex Dienstbach“ in Wiesbaden lösen. Mit einer Prise mehr „Finesse“ soll es künftig zugehen. Zur Auswahl werde es ein Drei- beziehungsweise Fünf-Gänge-Menü geben.Neben den Weinen des Weinguts werde auch eine Auswahl französischer Weine zum Menü angeboten, so Jennifer Dienstbach. Im Sommer sollen die Gäste die Weine dann auch auf der Terrasse des Restaurants genießen können. Sobald die Temperaturen es wieder zu lassen, soll zudem der Hofausschank mit Wein und kleinen Gerichten wieder eröffnen. Nach fast zwei Jahren „en route“ blicken die beiden nun voller Vorfreude auf ihr neues Projekt: „Wir freuen uns darauf, wieder Gastgeberinnen sein zu können“.Weingut Künstler in Hochheim © Les deux Dienstbach