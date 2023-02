Neueröffnung in Bornheim

Elya’s Café

Die Berger Straße bekommt Zuwachs: In Bornheim hat Ende Januar Elya’s Café eröffnet. Mit Kaffee, Paninis, Kuchen und Eis aus der Berliner Manufaktur Rosa Canina wollen die Betreiber eine familiäre Atmosphäre nach Bornheim bringen.

Die Berger Straße steht eigentlich fast nie still – vor allem nicht gastronomisch. Im Bornheimer Teil der 2,9 Kilometer langen Straße ist Ende Januar Elya’s Café hinzugekommen. „Das Café soll etwas Familiäres und Heimisches sein, etwas das zu Bornheim passt“, sagt die angestellte Barista Jamila Raghe. Doch nicht nur Kaffee aus der gold-weißen Hightech-Kaffeemaschine mit angeschlossener Kaffeemühle spielt in dem schmalen Café eine wichtige Rolle. Das Eis von der Berliner Eismanufaktur Rosa Canina sei ebenso wichtig, erklärt Raghe.



Neben den ausgefallenen Eissorten, zum Beispiel Vanille mit Kürbiskernöl, gibt es in Elya’s Café auch verschiedene Kuchen, Pasteis de Nata, Croissants und herzhafte Paninis. Im Sommer wird es dann an der Straße, wo jetzt noch Parkplätze sind, eine Terrasse geben, sagt Raghe. „Das wird richtig cool sein, wenn wir die Terrasse haben, die Fenster aufmachen und dann können alle Leute hier Eis essen.“



Elya’s Café, Bornheim, Berger Straße 252, Di-Sa 10.30-18, So 11.30-18 Uhr, Mo Ruhetag