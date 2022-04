Neueröffnung im Westend

Italienisches Gelato, Waffeln, Gebäck und Kaffeespezialitäten, Tre Stelle Gelateria e Pasticceria bringt Dolce Vita ins Westend-Nord. Mit ihrem kleinen Eiscafé in der Nähe des Uni-Campus wollen die Betreiber Antonino und Guiseppe Longo einen Treffpunkt für den Sommer schaffen.

“Wir wollen das Gefühl vermitteln, dass man zu einer Freundin zum Kaffee trinken geht”, sagt Guiseppina Rizzo-Longo von der Tre Stelle Gelateria e Pasticceria im Westend. Ihr Mann Antonino und dessen Bruder Guiseppe Longo führten bereits den gemeinsamen Familienbetrieb Pizzeria Tre Stelle ein paar Straßen weiter. Im November eröffneten sie ihre eigene Eisdiele, in der sie einen Treffpunkt für die warme Jahreszeit schaffen wollen.In der Gelateria wird noch alles von Hand gemacht, verspricht Rizzo-Longo, vom Eis über italienisches Gebäck bis zum klassischen Zitronen- oder Käsekuchen. Dabei würden sie auch saisonale Aspekte aufgreifen. Im Winter gab es beispielsweise Lebkuchen- und Zimteis, während jetzt auf sommerliche Sorten wie Mango gesetzt wird. Eine Besonderheit sind die Eistorten, ein Klassiker in Italien. Die gibt es allerdings nur auf Bestellung.Mit der Tre Stelle Gelateria e Pasticceria erfüllen sich die Longo-Brüder einen Kindheitswunsch. Nach über 30 Jahren in der Pizzeria Tre Stelle entschieden sie, dass man nie zu alt sei, um sich einen Traum zu erfüllen. Antoninos Frau war sofort bereit, die Brüder zu unterstützen. „Als ich meinen Mann kennenlernte, habe ich auch in einer Eisdiele gearbeitet. Dann war die Familiengründung erst mal wichtiger, als ein gemeinsames Projekt“, sagt sie. Das sieht nun anders aus. Ganz fertig sind die Räumlichkeiten allerdings noch nicht. Das Namensschild an der Fassade und die Außenterrasse sollen in den nächsten Wochen folgen.Guiseppina Rizzo-Longo vor der Tre Stelle Gelateria e Pasticceria im Westend © Jeanette Pieé