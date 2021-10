Neueröffnung im NordWestZentrum

Die Eselei

Der Lahme Esel hat Nachwuchs bekommen: Nach langem Umbau hat Thomas Metzmacher im NordWestZentrum mit Die Eselei einen Ableger seines Niederurseler Traditionslokals eröffnet. Auf der Karte des neuen Lokals mit Indoor-Biergarten steht regionale Küche, modern interpretiert.

„Die Eselei wird wie der Lahme Esel, nur eben ganz anders“, mehr verriet Thomas Metzmacher im Frühsommer noch nicht. Seit dem 16. September ist nun klar, was Metzmacher, der in Niederursel das jüngst von Hessen á la Carte mit drei Löwen ausgezeichnete Traditionslokal Zum Lahmen Esel betreibt, damit unter anderem meinte: aus regionalen Zutaten zubereitete gutbürgerliche hessische Küche, modern interpretiert. Zudem stehen verschiedene vegane und vegetarische Gerichte auf der Karte. Anders als im Lahmen Esel und ebenfalls modern interpretiert ist der mit viel Holz und unverputzter Backsteinwand-Optik gemütlich und zugleich zeitgemäß schlicht eingerichtete Gastraum, zu dem auch ein großzügiger Indoor-Biergarten gehört.



Eigentlich wollte Metzmacher bereits im Sommer eröffnen. Durch massive Verzögerungen beim Umbau musste der Termin jedoch mehrfach verschoben werden, sehr zum Ärger von Metzmacher. Eine solche Verzögerung sei auch für einen erfahrenen Gastronom und Unternehmer wie ihn in finanzieller Hinsicht irgendwann besorgniserregend, erklärt Metzmacher. Zum Glück konnte er sich auf die Unterstützung des Centermanagements verlassen. Schließlich sei das Management unter der Leitung von Rainer Borst seinerzeit mit der Anfrage auf ihn zugekommen, ob er die Räumlichkeiten mit hessischer Küche bespielen und so das kulinarische Angebot des NordWestZentrums um einen regionalen Akzent bereichern könne. „Wir sind sehr glücklich darüber, solch ein einzigartiges Konzept mit einem derart engagierten und versierten Gastronomen bei uns im Center begrüßen zu dürfen“, betont Borst in einer Pressemitteilung zur Eröffnung.



Im Gegensatz zum normalen Geschäftsbetrieb im NordWestZentrum öffnet Die Eselei bereits eine halbe Stunde früher und ist auch am Abend länger offen. Am Sonntag können die Räumlichkeiten für Feierlichkeiten gebucht werden.



Die Eselei, NordWestZentrum, Nidacorso 8, Tel. 069/57003947, Mo-Sa 9:30-20:30 Uhr, So Ruhetag