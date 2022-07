Neueröffnung im MyZeil

Französische Klassiker von früh bis spät

Croissants, Croques und Wein im klassisch französischen Brasserien-Ambiente: Im Food-Court des Shoppingcenters MyZeil hat Anfang Juli eine Dependance der Restaurantkette „Brasserie“ eröffnet. Von früh bis spät gibt es hier französische Gerichte, Salatbowls und Burger.

„La vie est belle“ – Das französische Lebensmotto hat am vergangenen Freitag, 1. Juli, Einzug in den Food-Court des Shoppingcenters MyZeil gehalten. Der Restaurantbetreiber Mitchells & Butlers eröffnete die vierte Filiale seiner Restaurantkette „Brasserie“. Rote Lederbänke und -sessel, verspiegelte Wände, eine dunkle, holzverkleidete Theke und Jugendstilelemente sollen das Ambiente traditionell französischer Brasserien vermitteln.



Vom Frühstück bis zum Longdrink am Abend bietet die Brasserie sowohl klassisch französische Gerichte wie Flammkuchen, Croques und Ratatouille als auch Salatbowls und Burger an. Dazu gibt es mit Kaffee, Limonaden, Weinen aus Deutschland und Frankreich sowie Longdrinks eine bunt gemischte Getränkeauswahl, welche die Gäste auch auf der großen Freiluftterrasse mit Blick auf die Skyline genießen können.



Mitchells & Butlers stammt ursprünglich aus Großbritannien. Neben dem Brasserie-Konzept betreibt das Unternehmen auch die Restaurantkette „Alex“ mit 39 Dependancen in Deutschland und das „Miller & Carter Steakhouse“ in Frankfurt.



Brasserie, Innenstadt, Zeil 106, Tel. 069/870097535, Mo-Do 9-23, Fr/Sa 9-0, So 9-22 Uhr