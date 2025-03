Neueröffnung im MyZeil

Die Berliner Kultburgerkette Burgermeister fährt weiter ihren Expansionskurs und bringt die Kreuzberger Marke nach Frankfurt. Mit einer Location im Foodcourt des MyZeil soll der Frankfurter Markt erschlossen werden, doch die Geschäftsführer Cebrail Karabelli und Robert Fügert haben größere Pläne.

Von Kreuzberg in die USA

Burgermeister, Innenstadt, Foodcourt MyZeil, Eröffnung 31.3.

„Frankfurt wird auf jeden Fall etwas Besonderes“, sagt Robert Fügert im Hinblick auf die Neueröffnung in der Mainmetropole. Neben Gründer Cebrail Karabelli, der 2006 den ersten Burgermeister am Schlesischen Tor in Kreuzberg ins Leben rief, ist er Geschäftsführer und Verantwortlicher für den Expansionskurs des heute großen Unternehmens. Nach zwölf Filialen in Berlin folgen Franchises in ganz Deutschland. Ab dem 31. März gibt es die Burgerkreationen aus eigener Fleisch- und Brötchenproduktion, samt Pommes, Milkshakes und Cookies, auch im Foodcourt des MyZeil. Der Laden bietet Sitzplätze zum Vor-Ort-Genießen, die Inhaber erwarten aber mindestens 30 Prozent Lieferservice-Bestellungen.Auf das Lieferangebot der Burgerkette greifen erfahrungsgemäß viele Kunden zurück, auch deshalb ist die Logistik dahinter ausgeklügelt und bedacht. Wenn es hakt, dann an anderer Stelle beschreibt Fügert: „In keiner Stadt, in die wir von außerhalb kamen, waren die Lieferdienste auf uns vorbereitet.“ Oft seien es nicht genug Fahrer für die angestrebte zwanzigminütige Lieferzeit. Auch die Qualität und Logistik der Produkte ist in eigener Hand. „Alles was du selbst machen kannst, machen wir selbst“, sagt Karabelli stolz, „so sind wir unabhängig und autark von allen Trends und Krisen“. Mit der Gründung 2006 waren sie vor dem ersten großen Burgerhype und auch jüngere Entwicklungen wie Smashburger lassen sie unbeeindruckt. Schon seit 15 Jahren smashen sie ihre Burger, ohne das zu kommunizieren. Seit der eigenen Produktionsstätte in Berlin-Tempelhof sind sie auch nicht mehr auf industrielle Partner angewiesen.Vor einigen Jahren rüsteten sie die Produktionsstätte schon angesichts des Expansionskurses auf. Das ermöglicht die Frische der eigens produzierten Produkte auch in anderen Standorten sowie die Verbreitung der Marke generell. „Wir legen einen krassen Wachstumskurs hin, wir wollen ganz nach oben“, sagt Fügert, der damit nicht nur die 25 neuen Standorte meint, die 2025 eröffnen sollen. Gemeint ist auch die europaweite Expansion, die ebenfalls schon in diesem Jahr in Polen starten soll. In Zukunft soll es sowohl Filialen in Tschechien, Spanien und Frankreich als auch in England geben und damit sogar der Sprung über den Teich geschafft werden. „Unsere Geschichte zeichnet uns aus und hilft die Kreuzberger Marke in die USA zu tragen“, sagt Fügert. „Du darfst ruhig Deutsche Marke sagen“, erwidert Karabelli lachend. Wer weiß, vielleicht könnten irgendwann deutsche Marken große Fast-Food-Giganten ersetzen?