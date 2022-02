Neu im Bankenviertel

Im ehemaligen Embassy an der Mainzer Landstraße hat im Januar die fünfte Isoletta-PMP-Filiale eröffnet. Michael Schramm, Geschäftsführer der Isoletta Holding, hat große Pläne für das erfolgreiche Trattoria-Konzept mit Fokus auf Pinsa, Mozzarella und Pasta.

„Aus Embassy wird Isoletta“, heißt es seit dem 17. Januar im Zimmerweg 1 an der Ecke zur Mainzer Landstraße. Das Embassy, eine Mischung aus Restaurant, Bar und Lounge am Rand der Hochhausschluchten des Frankfurter Bankenviertels, war 20 Jahre lang ein beliebter After-Work-Treffpunkt. Ende des vergangenen Jahres gaben die Betreiber dann das Aus bekannt. Die Räume standen nicht lange leer. Bereits Mitte Januar eröffnete dort die Isoletta Holding eine weitere Isoletta-PMP-Filiale.Hinter der Abkürzung PMP verbergen sich die drei Hauptkomponenten des Trattoria-Konzeptes: Pinsa, Mozzarella und Pasta. Pinsa ist eine Art Focaccia mit Ursprung in der italienischen Region Latium. Der größte Unterschied zur Pizza liege im Teig, erklärt Nina Messina von der Isoletta Holding. Dieser werde als Sauerteig aus Reis-, Soja- und Weizenmehl hergestellt und müsse, bevor er verwendet wird, mehrere Reifestufen durchlaufen. Nach 72 Stunden kann die Pinsa belegt und gebacken werden. Als Belag kommt Mozzarella aus eigener Herstellung zum Einsatz. Ein weiterer Fokus liegt auf handgemachter Pasta wie Ravioli, Tagliatelle, Pappardelle und Paccheri.Das PMP-Konzept kommt gut an. Mit Dependancen auf der Berger Straße, der Mainzer Landstraße 176 sowie in der Garten- und Schlossstraße ist die neue Filiale im Zimmerweg die fünfte PMP-Location. Eine sechste steht bereits in den Starlöchern: Im 25hours Hotel an der Hanauer Landstraße, wo sich vor kurzem noch das Restaurant Goldman befand , wird fleißig umgebaut. „Ich gehe davon aus, dass wir in zwei Wochen eröffnen können, geplant ist der 4. März“, bestätigt Messina. In Planung sind außerdem Filialen am Paulsplatz in Frankfurt und in der Wiesenstraße in Bad Homburg.Isoletta PMP im Zimmerweg © Isoletta HoldingDas Portfolio der Isoletta Holding umfasst mehr als das PMP-Konzept. Seinen Ursprung hat das Familienunternehmen in der Feldbergstraße im Frankfurter Westend, wo Isoletta-Gründer Ciro Cavallo bereits seit 40 Jahren Gäste empfängt. Noch immer wird hier klassische italienische Küche serviert. Mit den Jahren ist das Isoletta-Universum weitergewachsen und umfasst nun insgesamt vier unterschiedliche Restaurantkonzepte. Neben dem Stammhaus im Westend und den PMP-Filialen in Frankfurt, befinden sich in Wiesbaden das Pescaletta Fisch & Pasta und das Isoletta Steak & Pasta.Die Expansion des Isoletta-Universums ging mit einigen Veränderungen in der Unternehmensführung einher: 2020 ist Ex-Bankier Michael Schramm als Investor und Geschäftsführer eingestiegen und hat gemeinsam mit Cavallo die Isoletta Holding gegründet. Hinter den Kulissen kümmert sich Schramm nun um Buchhaltung und Marketing während Cavallos Bereichs Küche und Restaurant bleiben. Neben Schramm kam auch Hasan Salihamidžić, Sportvorstand der FC Bayern München AG, als Investor zu Isoletta. Dort ist er als Partner bei den beiden Wiesbadener Restaurants sowie in den PMP-Filialen auf der Berger Straße und im Zimmerweg beteiligt.Momentan arbeiten Schramm und sein Team aktiv daran, PMP als Franchise-Konzept weiterzuentwickeln. „Die Struktur steht und jetzt geht es darum, in Serie zu gehen“, erklärt Schramm. Für den Anfang konzentriere man sich auf das Rhein-Main-Gebiet. Die PMP-Filiale in der Schlossstraße sei bereits in Besitz von mehreren Gesellschaftern, ebenso die Filiale in Bad Homburg, die im April eröffnen soll.Hasan Salihamidžić (l.) und Michael Schramm © Isoletta Holding