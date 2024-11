Die Neueröffnung der Woche

l’oxalis: Die kleine Schwester vom Sternerestaurant

Die Gebrüder Rink, bekannt aus ihrem mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant OX, eröffneten jüngst den Ableger l’oxalis. Ebenfalls in Darmstadt beheimatet, soll das Schwesterrestaurant ein alltäglicheres Angebot bieten aber von der hohen Qualität der ersten Location profitieren.