Die Neueröffnung der Woche

Türkisches Frühstück und Spezialitäten bei Nordend Gözleme und Wraps

Die Frühstücks-Landschaft in der Glauburgstraße wird mit Nordend Gözleme und Wraps noch einmal um türkische Spezialitäten ergänzt. Doch neben Frühstück gibt es auch ein Angebot klassischer türkischer Gerichte und Gebäck für den ganzen Tag.