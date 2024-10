Die Neueröffnung der Woche

In Bockenheim ist alles in Butter

Text: Lisa Veitenhansl / Foto: © liv

Seitenstraße in Bockenheim hat Sina Eichhorn in der vergangenen Woche das Butter eröffnet. In dem Café der Quereinsteigerin stehen ihre selbstgebackenen Kuchenkreationen, regionale Produkte und das Zusammenkommen im Fokus.