Die Neueröffnung der Woche

Nur wenige Meter entfernt von der Leipziger Straße wurden am Weingarten die Pforten der Maison de Bánh Mì geöffnet, wo es fortan die bekannten vietnamesischen Sandwiches gepaart mit besonderen Getränkekreationen gibt.

„Ich möchte, dass das Sandwich so gut ist, dass Leute dafür extra zu uns nach Bockenheim kommen“



Info

Maison de Bánh Mì, Bockenheim, Am Weingarten 3, Mo-So 11.30-18 Uhr

Der Name der Bockenheimer Neueröffnung Maison de Bánh Mì weist schon auf die Spezialisierung des Familienbetriebes hin: Am Weingarten gibt es seit dieser Woche die vietnamesischen Sandwiches in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Weizenbrot, was die eigentliche Übersetzung von Bánh Mì ist, beschreibt die Aromenkombination von mit Paté und Mayonnaise beschmiertem Baguette, gefüllt mit eingelegtem Gemüse, frischem Koriander und wahlweise Fleisch nicht ansatzweise. Hausgemachter Seitan rundet die Auswahl an sechs fleischhaltigen Sandwichvarianten bei Maison de Bánh Mì ab und verschiedene Abwandlungen vom vietnamesischen Kaffee, Matcha und Eistees werden angeboten.Gründer und Geschäftsführer Thanh Phong Nguyen ist über den ehemaligen Imbiss der Familie in der Gastronomie gelandet und fing in frühen Jahren an, die Familie zu unterstützen. Auch jetzt ist die Zusammenarbeit essentiell, denn seine Mutter backt die kleinen Baguettes und neben dem Seitan wird beispielsweise auch die Paté selbstgemacht.© Louis HaLange arbeitete er gegenüber seines heute eigenen Ladens beim vietnamesischen Restaurant Maison de Ban, was so viel heißt wie „Haus der Freunde“. Der ähnliche Name Maison de Bánh Mì mag auf eine Zusammenarbeit schließen lassen, doch dem ist nicht so: Dieser stammt nämlich aus der Feder von Nguyen.Befreundet ist Nguyen nicht nur mit seinen ehemaligen Kollegen von Gegenüber, auch das Restaurant Ponte nebenan sind Freunde, aus denen Geschäftspartner wurden. Nur über sie kam er zu den Räumlichkeiten, die neben einer kleinen Theke im Eingangsbereich noch einen Gastraum umfassen. Nguyen ist in Bockenheim gut vernetzt, frühere Gäste freuen sich über ein Widersehen, erzählt er und präsentiert heute stolz sein eigenes Produkt.Der Andrang ist groß und auch bei unserem Besuch spät nachmittags waren Nguyen und sein Team schon komplett ausverkauft. „Ich möchte, dass das Sandwich so gut ist, dass Leute dafür extra zu uns nach Bockenheim kommen“, erzählt er. Bei der Eröffnung Anfang der Woche kamen wohl Gäste aus ganz Hessen, anscheinend geht der Wunsch auf.