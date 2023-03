Die Neueröffnung der Woche

Strammer Ali, FFM Cheesesteak oder Bella Italia: Im Toasty and more in der Innenstadt gibt es „Toast 2.0“ in sieben verschiedenen Varianten. Betreiber sind Denis Crecelius und Tayfun Zorlusoy, die lange nach dem richtigen Brot für ihre Kreationen gesucht haben.

Quadratisch, kross und schnell: Toast geht eigentlich immer. Aber Toast ist nicht gleich Toast. Getoppt mit Sucuk, Roastbeef oder Falafel gibt es den Weißbrot-Klassiker seit Ende November im Toasty and more. Die „Signature Toasts“ in die Frankfurter Innenstadt gebracht haben Denis Crecelius und Tayfun Zorlusoy, der auch das Duble Meze Grill im Nordend betreibt.Die Idee hatte Zorlusoy bereits vor zwei Jahren. Damals habe er zu Hause selbst immer Toasts gemacht und den Wunsch gehabt, diese in einem Laden zu verkaufen. Nach der Corona-Pandemie fand er den leerstehenden schmalen Laden in der Schäfergasse nahe der Zeil. Mit Crecelius, der bereits mehrere Jahre in der Frankfurter Gastroszene und zuletzt im Oosten tätig war, arbeitete er das Konzept weiter aus.„Unsere Grundidee basiert auf dem Sucuk-Toast“, sagt Crecelius. Das sei vor allem in der Türkei, wo Zorlusoy seine Wurzeln hat, sehr beliebt. Ihre Interpretation des türkischen Klassikers mit Sucuk und Kaşar-Käse hört auf den Namen „Strammer Ali“. Hinzukam das FFM Cheesesteak Toast mit Roastbeef, Cheddar, karamellisierten Zwiebeln und Jalapeños. „Das ist unsere Variante vom Philly Cheesesteak Sandwich“, erklärt Crecelius.Außerdem gibt es ein Club Toast mit Hähnchen und Pastrima, das Ayvalik Toast mit Sucuk und türkischem Kaşar-Käse und ein Lachs Toast mit Avocado und Frischkäse, das laut Crecelius gut zum Frühstück passe. Auch zwei fleischlose Varianten stehen auf der Karte: mit Falafel und Grillgemüse sowie das an Caprese erinnernde „Bella Italia“ mit Tomaten und Mozarella.Am Wochenende hat das Toasty and more bis 5 Uhr morgens geöffnet. © livDas Brot habe bei Toasty and more einen besonderen Stellenwert, erklären die beiden Betreiber. Entsprechend lange hat die Suche nach einem Produkt gedauert, dass ihren Anspruch gerecht wird. „Wir haben vier Monate nach dem richtigen Brot gesucht“, sagt Zorlusoy. Mit einem Bäcker aus der Wetterau schließlich gelang es, ein Brot nach den Vorstellungen der beiden Betreiber zu backen. „Als wir das Brot das erste Mal bekommen haben, haben wir direkt gemerkt: Das ist es“, erinnert sich Crecelius. Serviert wird es in dick geschnittenen und auf dem Grill gerösteten Scheiben.Für die Zukunft planen Crecelius und Zorlusoy das Sortiment um ein Vollkornbrot sowie eine Toast-Variante mit Pastrami zu erweitern. Auch weitere Läden von Toasty and more in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet zu eröffnen, können sich die beiden vorstellen. Doch übereilen wollen sie das nicht, erklärt Crecelius: „Wir wollen uns erst mal nach und nach aufbauen, und gucken, dass der Laden gut läuft.“