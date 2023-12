Die Neueröffnung der Woche

Wechsel in der Hanauer Landstraße. Wo sich zuvor das Kahuna Poké Bros. befand, hat derselbe Inhaber nun das NAHAR mit marokkanisch-levantinischer Küche eröffnet.

Von Poké zu Pita

Info

NAHAR, Ostend, Hanauer Landstraße 160A, Mo–Do 11.30-21 Uhr, Fr 11.30-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-21 Uhr

Bubble Tea, Burger, Vietnamesisch, jeder Gastro-Mode erreicht irgendwann ihren Zenit. Rollt dann die nächste Mode-Welle an, gilt es rechtzeitig den Absprung zu finden. Mit der Neueröffnung von NAHAR in den ehemaligen Räumlichkeiten von Kahuna Poké Bros beweist Jalalle Chahboune, der bereits für diverse andere Gastronomiekonzepte wie den CityBeach, die Winter CityAlm, das White Rabbit, tenotwelve und EAT.PRAY.OAK verantwortlich zeichnet, ein weiteres Mal Branchenkenntnis: Der Poké-Hype ist vorbei, lang leben die levantinisch-maghrebinischen Küchen. Dabei war das im April 2018 eröffnete Kahuna Poké Bros seinerzeit das erste ernsthaft auf Poké spezialisierte Lokal der Stadt . Doch die Zeiten ändern sich. Die Kosten seien zu sehr gestiegen, um die gewohnte Qualität zu halten. „Es ist ein tolles Produkt aber in Zeiten der Inflation ist es preislich nicht mehr darstellbar“, erklärt Chahboune. Die Poké-Bowls hätten zukünftig nicht mehr unter 20 Euro angeboten werden können. Deshalb sei auch für die zweite Filiale in der Innenstadt ein neues Konzept in Planung.Zusammen mit seinem Bruder Ilias hat Jalalle Chahboune nun ein Plan verwirklicht, der die beiden schon länger beschäftigte. „Wir wollten schon lange ein Konzept mit marokkanischer Küche ins Leben rufen. Der Zeitpunkt passt und wir sind überzeugt, dass die Räumlichkeiten auf der Hanauer Landstraße genau die richtige Location für das neue Konzept sind“, so Chahboune.Das Konzept vom NAHAR habe einen persönlichen Bezug zu den marokkanischen Wurzeln der Chahbouns. „Wir sind in Deutschland aufgewachsen und haben unser ganzes Leben hier verbracht, aber der marokkanische Background unserer Eltern hatte natürlich Einfluss auf uns“, sagt er. So seien im NAHAR nun vorwiegend Gerichte auf der Speisekarte gelandet, mit denen die Brüder aufgewachsen sind. Auf dem Programm stehen Geschmäcker vom Norden Afrikas bis in die Regionen des östlichen Mittelmeers. Darunter verschieden gefüllte Pitas, Gerichte zum Teilen wie die „Rendezvous Plate“ für Zwei und Hummus Platten mit Brot und diversen Toppings. Außerdem wird es auch im NAHAR wieder Bowls geben, etwa mit Hühnchen, Halloumi oder geröstetem Gemüse als Topping.