Die Neueröffnung der Woche

Seit Anfang August verwandelt sich das Café Franconofurd ab 18 Uhr in ein lateinamerikanisches Restaurant. Unter dem Namen „Nos“ servieren Adriano Boff und Freddy Vera Ceviche, Arepas und Cocktails.

Treffpunkt Frankfurt

Venezolanisches Soulfood

Vom Pop-up zum Restaurant?

Im Café Franconofurd im Nordend liegt eigentlich der Fokus auf Frühstück, Kaffee und Kuchen. Doch nur bis zum Nachmittag, denn danach übernehmen Adriano Boff und Freddy Vera von „Nos“ mit ihrem lateinamerikanischen Pop-up. Seit Anfang August sind die beiden immer von Dienstag bis Samstag zu Gast und servieren Ceviche, Arepas und brasilianische Cocktails.Nos kommt von dem spanischen Wort Nosotros und bedeutet übersetzt. „Wir machen hier alles selbst“, sagt Boff. Deshalb sei der Name so passend gewesen. Boff kommt ursprünglich aus Brasilien und lernte dort das Kochen von seiner Mutter. Nach dem Studium kam er nach Deutschland. „Ich habe wieder mit dem Kochen angefangen und dann kam auch meine Leidenschaft dafür zurück“, sagt er.Vera hingegen kommt aus Venezuela und arbeitet bereits seit 15 Jahren als Koch. Über Umwege in Chile kam er schließlich nach Deutschland. Kennengelernt haben sich beide im levantinischen Restaurant Cresco, wo Boff als Sous Chef arbeitete. „Wir haben dort sieben Monate gearbeitet und sind schnell gute Freunde geworden“, erklärt er.Nach dem ersten Pop-up-Versuch im Café Franconofurd am 28. Mai zog das Nos ins Rockaway um und veranstaltete dort von Ende Mai bis Anfang Juli den Ceviche Sonntag. Nun sind Boff und Vera im Café Franconofurd zurück und servieren an fünf Tagen die Woche einen Mix aus venezolanischen Gerichten und brasilianischen Cocktails.Morgens Café, abends lateinamerikanisches Restaurant: das Café Franconofurd © livDas Ceviche der beiden wird nicht in der peruanischen, sondern der venezolanischen Version angeboten. „Ceviche ist eine Technik“, sagt Boff. Bei dieser wird der Fisch in Zitronensaft eingelegt und durch die Säure zerfällt das Eiweiß, wie beim Kochen. Dazu gibt es Leche de Tigre aus Zitronensaft, Sellerie, Knoblauch, roten Zwiebel sowie Ingwer. „Und Chili. Eine Ceviche, die nicht scharf ist, ist keine Ceviche“, ergänzt Vera.Das Besondere seien aber in erster Linie die Toppings. „Amazonico“ ist eine der vier Ceviche-Varianten und wird mit Papaya, Maniok, geröstetem Mais und Palmito serviert. „Palmito sind Palmenherzen und das ist sehr traditionell”, sagt Boff. Ebenso traditionell venezolanisch sei „Rompe Colton”, eine Ceviche-Version mit Meeresfrüchten anstatt Fisch, die laut Vera immer in Venezuela am Strand verkauft und gegessen wird.Zweites Standbein des Konzeptes sind Arepas. Eigentlich wird das venezolanisches Brot aus Maismehl auf einem Grill gebacken und anschließend belegt. „In Venezuela gibt es Arepas jeden Tag, egal ob zum Frühstück, Mittagessen oder Abendessen“, betont Vera. Bei Nos werden die Teigfladen jedoch frittiert und in drei klassischen und fünf wechselnden Spezialsorten belegt. Bestseller hier sei „Pabellón“ mit Fleisch, schwarzen Bohnen, Kochbananen und Käse.Die brasilianische Komponente lassen die beiden mit Cocktails einfließen. „Wir haben nur venezolanischen Rum, Pisco aus Chile und Curacao aus Brasilien, so ist alles, was wir hier anbieten lateinamerikanisch“, sagt Boff, der selbst die Cocktails mixt.Mit dem Pop-up sind beide noch bis Ende des Jahres im Café Franconofurd zu Gast. Gleichzeitig können sie auch für Caterings gebucht werden. Und danach? Langfristig sei für beide der nächste Schritt, ein eigenes Restaurant zu eröffnen. „Wir hoffen, dass das nächstes Jahr klappt“, sagt Vera.