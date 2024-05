Die Neueröffnung der Woche

Der Sommer steht in den Startlöchern und die Liste der Frankfurter Eisdielen wird nochmal um ein neue Location ergänzt. Im Nordend eröffnet diesen Sonntag die erste Frankfurter Dependance von „N’Eis – Das Neustadteis in Mainz“.

Info

N'Eis – das Nordendeis, Nordend, Eckenheimer Landstr. 134, Eröffnung So 12-19 Uhr

Johannes und Georg Politis träumen schon lange von einer eigenen Eisdiele. Den Schritt in die Selbstständigkeit gingen die Brüder vor elf Jahren bereits mit ihrem Fitness-Studio Sportend, dessen Büroräume auf der Eckenheimer Landstraße sie nun für den lang gereiften Traum einer Eisdiele umfunktionieren. Ein Jahr lang testeten die beiden diverse potenzielle Lieferanten. „Viele Produzenten konnten uns nicht einmal selbst ihre Inhaltsstoffe angeben“, erzählen sie erstaunt. Dann stießen sie auf „N’Eis – Das Neustadteis in Mainz“ und waren überzeugt von deren Qualität und Transparenz. „Das war das beste Eis, das wir je gegessen haben, und auf der Website kann man sich zu jeder Sorte alle Zutaten angucken“, sagen die Brüder.Als ebenfalls Quereinsteigerinnen gründeten Anke Carduck und Julia von Dreusche vor elf Jahren ihre Eisdiele in der Mainzer Neustadt. Mittlerweile haben sie eine zweite Dependance am Rhein eröffnet, einen Onlineshop gegründet und sind bei vielen Einzelhändlern in der Region vertreten. Durch mehrere Auszeichnungen in vergangenen Jahren und ihren vielen ausgefallenen Sorten, wie Apfel-Karotte und Chai Latte, haben sie sich in Mainz und Umgebung einen Namen gemacht. Jetzt expandieren sie nach Frankfurt, wo die Politis-Brüder ihren Traum der eigenen Eisdiele teilen.Doch im Nordend gibt es noch einige andere Eisdielen und auch ausgefallene Sorten sind mit Rosa Canina nichts Neues in der Umgebung. Die beiden N’Eis-Betreiber reagieren aber unaufgeregt auf die Frage nach Konkurrenz. „Es gibt auch mehrere Cafés in Frankfurt, da sucht sich der eine eben das klassische Kaffeehaus aus und zum anderen passt der Hipsterladen besser.“ Zwei Mal die Woche werden die Eisschränke im Nordend künftig mit zwölf wechselnden Sorten von Klassikern bis zum Ebbelwoi-Eis beliefert. Eröffnet wird am Pfingstsonntag, 19. Mai, ab 12 Uhr. Bereits jetzt freuen sich die beiden, dass endlich ihr Traum in Erfüllung geht.