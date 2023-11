Die Neueröffnung der Woche

Auf die Fleurie Weinbar folgt das „Blumen, nebenan“. Inhaber ist Micha Mayer, der eine Tür weiter das Restaurant „Blumen“ betreibt. In Mayers neuer Location liegt der Fokus auf bodenständigen Lunchgerichten und entspannten Barabenden.

Für jeden Tag und Jedermann

Von Bratwurst bis Bier

Gerade erst feierte das Restaurant Blumen im Nordend seinen zehnten Geburtstag . Nun ist es Zeit für eine Veränderung und so hat Micha Mayer, Inhaber und kulinarisches Mastermind des Blumen, in den benachbarten Räumlichkeiten der ehemaligen Fleurie Weinbar zusammen mit Geschäftspartner Florian Schütz das Blumen, nebenan. eröffnet.„Das Blumen, nebenan. ist ein Ort in der Nachbarschaft im Nordend für jeden Tag und Jedermann“, betont Mayer. Tagsüber dreht sich alles um das Mittagessen, am Abend hat die Bar geöffnet, es gibt Snacks sowie ein warmes Gericht. „Wir wollen abends nicht wieder diese Restaurantsituation schaffen, das ist ein Ort für Menschen, die danach ins Blumen gehen, und für Menschen, die einfach mal auf ein Glas Wein kommen wollen“, sagt Mayer.Gleichzeitig sei die neue Location aber auch als kleine Erweiterung des Blumen gedacht. Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern, die im Blumen aus Platzgründen zuvor nicht möglich gewesen seien, können nun nebenan stattfinden. Für Mayer sei das auch praktisch, da er nun selbst mittags in der Küche steht und so auch einen Überblick über die Produktion für das Abendgeschäft habe.Entspannter Treffpunkt für die Nachbarschaft © livDie Gerichte zum Mittagstisch im Blumen, nebenan. sind bodenständig und von dem inspiriert, was man selbst von zu Hause kennt, erklärt Mayer. Dabei spielen auch die Lieferanten der Produkte eine zentrale Rolle. Suppenhühner, Bratwürste und Schweinefleisch beziehen sie zum Beispiel vom Biohof May in Hollstadt, der Fisch wird in Norddeutschland gefangen und von Fisch-Brenner aus Bad Vilbel geliefert und das Sauerteigbrot stammt von der wenige Meter entfernten Bäckerei ouwe Jeden Mittag gibt es das Brot mit Butter und wahlweise Radieschen, Ei oder Wurst und Käse. Hinzukommen Salat, Suppe und ein wechselndes Tagesgericht der Wochenkarte, zum Beispiel Backfisch mit Kartoffelsalat, Bratwurst oder gefüllte Paprika. Abends hingegen steht die Bar im Fokus. Zu Wein, Bier und Drinks gibt es dann Nüsse, Oliven oder Fischkonserven von Maritime Zeitkapseln aus Hanau.Wie in der Fleurie zuvor gibt es auch im Blumen, nebenan. Naturwein – jedoch nicht nur. „Wir haben das Weinangebot komplett aufgemacht“, betont Mayer. Momentan arbeiten sie in der neuen Location an einer kleinen Weinkarte mit Weinen aus Deutschland und Frankreich. Viele Weine stammen dabei von Sebastian Hett aus Bad Nauheim. „Sebastian ist ein super Partner, weil er aus einem ähnlichen Feld kommt. Das sind so Leute mit denen musst du nicht viel reden, der weiß sofort was du brauchst.“Minimalistisch und entspannt: Das Blumen, nebenan. im Nordend. ©liv