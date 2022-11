Die Neueröffnung der Woche

Vom Cocktail-Shaker an die Kaffeemaschine: Mit dem Le Petit Café in Sachsenhausen hat sich Bartender und Barista Kosta Jovanovski den Traum vom eigenen Laden erfüllt. Im Fokus stehen Kaffeespezialitäten, die er mit ausgewählten Bohnen aus Italien zubereitet.

Drinks sind die Leidenschaft von Kosta Jovanovski. Die mixt er bereits seit mehreren Jahren im Sheraton Frankfurt Airport und bei Wettbewerben sowohl in seiner Heimat Mazedonien als auch in Deutschland. In seinem neu eröffneten Laden Le Petit Café, dreht sich alles um seine zweite Leidenschaft: Kaffee. Denn Jovanovski ist auch gelernter Barista. „Kosta hatte schon immer den Traum, etwas Eigenes aufzumachen“, sagt Jovanovskis Ehefrau, Anja Jovanovska. Gemeinsam betreiben sie das kleine Café in der Schulstraße.Besonders wichtig sind im Le Petit Café die Kaffeebohnen, mit denen Espresso, Cortado und Latte Macchiato zubereitet werden. Der „Barbarossa Specialty Coffee“ kommt aus Bologna in Italien und wird in Jovanovskis Café auch abgepackt verkauft. Neben den Kaffeekreationen serviert der gelernte Barista auch Matcha-Latte, Tee und den sogenannten „Butterfly Pea Tea Latte“, der aus Südostasien stammt und nach dem Aufguss blau wird. Dazu gibt es kleine Snacks, wie belegte Focaccia und hausgemachte Kuchen. Das Idee hinter dem Laden, sei simpel, betont Jovanovska: „Wir wollen das schnelle Leben der Menschen ein bisschen langsamer machen.“Ganz hat Jovanovski dem Drinks-Mixen allerdings nicht abgeschworen. In Zukunft soll das Le Petit Café an den Wochenenden abends länger geöffnet sein und auch Alkoholisches auf dem Programm stehen.Klein aber fein: Das Le Petit Café © Le Petit Café