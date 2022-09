Die Neueröffnung der Woche

Hudson Yards Lounge, Bar & Dining in der Innenstadt

Im Hilton Frankfurt City Centre hat am Donnerstag, 15. September, das Hudson Yards Lounge, Bar & Dining offiziell eröffnet. Im Fokus stehen klassische und Signature-Drinks sowie das kulinarische Angebot mit New Yorker und Frankfurter Gerichten.

Hochhäuser, Banken und Internationalität: Das vereint New York mit Frankfurt und brachte der Mainmetropole den Spitznamen „Mainhattan“ ein. Das Flair des Big Apple ist auch im am Donnerstag, 15. September, offiziell eröffneten Hudson Yards Lounge, Bar & Dining im Foyer des Hilton Frankfurt City Centre spürbar. „Wir haben lange darauf hingefiebert, das Hudson Yard zu eröffnen. Das ist für uns ein Meilenstein“, sagt Marc Snijders, General Manager des Hilton Frankfurt. Obwohl die Mischung aus Bar, Restaurant und Lounge bereits seit rund einem Jahr Gäste empfängt, wurde die offizielle Eröffnungsfeier immer wieder nach hinten verschoben.



Benannt ist das Hudson Yard nach dem neuesten Viertel Manhattans, in dem in den vergangenen zehn Jahren 15 neue Hochhäuser entstanden. Mit Frankfurt habe das New Yorker Viertel aber nicht nur die Wolkenkratzer gemein, sondern auch die Verbindung zwischen Tradition und Moderne, so Snijders. Traditionell sind im Frankfurter Hudson Yards vor allem die Cocktails im New-York-Style, zum Beispiel der Cosmopolitan oder ein Martini. Sein Lieblingscocktail sei aber der Signature-Cocktail „Hudson Sting“ mit Bourbon, Zitronensaft und Sirup, verrät der General Manager. Neben den Drinks an der Bar gibt es im Restaurant weitere Klassiker vom Big Apple, wie Hotdogs, Burger oder New York Cheesecake, die auf Frankfurter Schnitzel mit Grüner Soße, Pasta und Salate treffen.



Hudson Yards Lounge, Bar & Dining, Innenstadt, Hochstraße 4, Tel. 069/133802450, So-Do 9-0, Fr/Sa 9-1, Küche täglich von 12-23 Uhr