Die Neueröffnung der Woche

Nach vielen Jahren in Los Angeles und einer Ausbildung zur Gesundheitsberaterin hat Katja Wargin in Königstein die Deerbrook Kitchen eröffnet. Im komplett veganen Laden mit Markt und Deli gibt es hausgemachte Produkte sowie wechselnde Mittagsgerichte und Kuchen.

„Mir ist besonders wichtig zu zeigen, dass man pflanzlich essen kann und nichts aufgeben muss“, betont Katja Wargin. In Königstein hat die Gesundheitsberaterin mit Schwerpunkt auf pflanzlicher Ernährung im Juni die Deerbrook Kitchen eröffnet und bietet sowohl im Deli als auch im Markt ausschließlich vegane Gerichte und Produkte an.Ursprünglich habe Wargin in der Werbebranche gearbeitet und sei dafür nach Los Angeles gezogen, wo sie insgesamt 22 Jahre lebte. „Mein Mann und ich haben unsere Tochter 2008 bekommen und das war dann der Zeitpunkt, an dem wir vegan geworden sind“, erklärt sie. Gleichzeit habe sie im Zuge der Finanzkrise im gleichen Jahr eine Umschulung zur Gesundheitsberaterin begonnen und sei im Bereich pflanzliche Ernährung zertifiziert worden.Neben Vorträgen und Kochkursen für Krebsprävention und Diabetes in Krankenhäusern und bei Firmen, zum Beispiel Sony Pictures, kochte Wargin auch in ihrer heimischen Küche in der Deerbrook Lane. „Als wir von Los Angeles hierhergezogen sind, war klar, dass meine Küche mitmuss“, so die Gesundheitsberaterin. Ein Name für ihren eigenen Laden war mit Deerbrook schnell gefunden.Süßkartoffel mit Gemüse und frischer Guacamole © Deerbrook Kitchen„Mir ging es immer darum, einen Laden zu machen, wo man hingeht, weil es Spaß macht, die Atmosphäre nett ist und das Essen schmeckt“, so Wargin. Entstanden ist dabei eine Mischung aus „modernem Tante-Emma-Laden“ und Deli mit komplett veganem Angebot. Wichtig sei ihr bei der Umsetzung, dass die Kundinnen und Kunden die Produkte auch ausprobieren können, um dann vielleicht häufiger zu pflanzlichen Lebensmitteln zu greifen.Im Markt verkauft Wargin unter anderem selbst geräucherte Seitansalami und fermentierten Nusskäse, Schokolade aus einer schwedischen Manufaktur sowie hausgemachtes Granola und Saucen. Im Deli gibt es zudem ein täglich wechselndes Mittagsgericht mit Beilagensalat, welches Wargin je nach Angebot an frischen Produkten zusammenstellt und kocht. Amerikanische Sandwiches, Croissants, hausgemachte Kuchen sowie Kaffee und Wein ergänzen das Angebot.Für die Zukunft plant Wargin, das von ihr verwendete Brot selbst zu backen, was bisher nicht möglich gewesen sei. „Ich habe jetzt jemanden gefunden, der mir in der Küche hilft und auch am Backen interessiert ist. Wir sind momentan aber noch am Ausprobieren“, erklärt sie. Ebenfalls geplant sei eine Fortsetzung ihrer Specials – wie die im Juli veranstaltete Taco Night.Perfekt für eine kleine Auszeit: die Terrasse des Delis © Deerbrook Kitchen