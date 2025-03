Die Neueröffnung der Woche

„Das ist die schönste Lage im Rheingau“

Die besternte Mannschaft um das Gastronomenpaar Amila Begic und Dirk Schröer zieht mit gleichbleibend hohem Anspruch nach Eltville in das von ihnen neueröffnete Restaurant Baiken by Schröer. Das bewährte Konzept um die Spitzenküche soll im anliegenden Winzerhof für Ausflügler niedrigschwellig ergänzt werden.