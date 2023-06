Die Neueröffnung der Woche

Nur wenige Meter vom Stammhaus entfernt hat das Sunny Side Up im Westend seine dritte Dependance eröffnet. Im „Backyard“ legt das Betreiberehepaar Ana Maria und Dennis Myers del Álamo den Fokus auf Lunch, Kuchen und After-Work-Drinks in entspannter Atmosphäre.

„Das ist eine kleine, entspannte Oase mitten in der Stadt“, sagt Ana Maria Myers del Álamo über die dritte und neueste Location des Sunny Side Up. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dennis betreibt sie seit 2019 das beliebte Frühstücksrestaurant mit Dependancen im West- und Nordend . Anfang der Woche hat das Ehepaar nur wenige Meter vom Stammlokal in der Bockenheimer Landstraße den „Backyard by Sunny Side Up“ eröffnet.Der Name habe dabei auf der Hand gelegen, sagt Dennis Myers del Álamo. „Es ist ein Hinterhof, es ist ein bisschen versteckt und damit wollten wir spielen.“ Umringt von Bürogebäuden und um einen Brunnen herum ist das dritte Restaurant somit eine reine Outdoor-Location im gewohnten Sunny-Side-Up-Look: weiß, gelb und mit vielen Pflanzen. „Als Herzstück haben wir hier einen Barcontainer hingestellt, wo wir Kaffee, Säfte, alkoholische Getränke zubereiten“, ergänzt er.Ruhe-Oase im gewohnten Sunny-Side-Up-Look © livWährend das Sunny Side Up bisher vor allem für sein Ganztagesfrühstück bekannt war, liegt der Fokus im Backyard bewusst auf dem Lunch-Geschäft. Zur Auswahl stehen jeweils fünf Gerichte, die es momentan in keinem der anderen beiden Dependancen gibt und die monatlich wechseln sollen. Im Juli gibt es Grilled Chees Sandwichs, Tom Kha Tofu Curry, Spargelsalat, eine Bowl mit Süßkartoffeln sowie Hummus Antipasti Toast, alles wie gewohnten vegan oder vegetarisch sowie ohne Zucker und Zusatzstoffe. Am Nachmittag ergänzen Kuchen, Aperol Spritz und weiter Drinks das Angebot.Hintergrund der neuen Location ist auch, dass die jeweiligen Küchen der beiden bisherigen Sunny Side Up Standorte mittlerweile zu klein geworden sind. Denn seit vergangenem November bietet das Betreiberehepaar auch verstärkt Catering für die umliegenden Büros an. „Das haben wir einfach nicht mehr aus unseren bestehenden Küchen geschafft, die mit dem à la carte Geschäft schon voll ausgelastet sind“, betont Dennis Myers del Álamo. Direkt in einem an die neue Location angrenzenden Bürogebäude hat das Sunny Side Up nun eine große Vorbereitungsküche mit Lager und Büros bezogen.Das Lunch-Angebot im Backyard by Sunny Side Up wechselt monatlich. © Sunny Side Up„Dort werden alle Kuchen selbst gebacken, Säfte frisch gepresst und Produkte vorbereitet, die dann jeden Morgen frisch in die anderen beiden Läden ausgeliefert werden“, erklärt er. Gleichzeitig biete die neue große Küche auch die Möglichkeit, die Gerichte für die Caterings vorzubereiten ohne das À-la-carte-Geschäft zu stören. Zuvor habe das oft auf die beiden Restaurants aufgeteilt werden müssen, erzählt das Ehepaar. Gerade mit der Vorbereitungsküche wollen sie zudem einen größeren Fokus auf das Catering-Geschäft legen und sich dahingehend weiterentwickeln.Der Backyard by Sunny Side Up soll zunächst den gesamten Sommer über geöffnet sein. Konkrete Pläne für den Herbst und Winter hat das Betreiberehepaar bisher noch nicht. „Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass wir einen kleinen Weihnachtsmarkt im Winter machen, aber das wird sich noch zeigen“, ergänzt Ana Maria Myers del Álamo.