Mehr Zimtschnecken für Frankfurt

Mit Cremes, Marmelade und Früchten füllt das Kölner Unternehmen Cinnamood Zimtschnecken. Seit der Eröffnung der Stammfiliale in Köln sind fünf weitere Dependancen in ganz Deutschland hinzugekommen. Im Frühjahr soll auch ein Laden in Frankfurt eröffnen.

In Köln ist Cinnamood schon länger kein Geheimtipp mehr. Regelmäßig bilden sich lange Schlangen vor dem auf Zimtschnecken spezialisierten Laden, Influencer gehen ein und aus und posten die hübsch aussehenden Rollen. Hinter dem Unternehmen stecken Anna Schlecht und Luca Breuer. Nach der Eröffnung der ersten Cinnamood-Filiale in Köln im März 2022 hat das Paar mit Franchise-Partnern weitere Dependancen in fünf deutschen Städten eröffnet. Eine Filiale in Frankfurt ist in Planung und soll im Frühjahr 2023 eröffnen.



„Luca und ich haben beide ganz normal studiert und gearbeitet, wird sind erstmal den konservativen Weg gegangen“, sagt Schlecht. Während der Corona-Pandemie habe das Paar dann begonnen, viel zu backen, insbesondere Zimtschnecken. Ihr Freunde seien begeistert gewesen. „Und dann war die Idee eigentlich geboren, dass wir uns damit selbstständig machen müssen und wollen“, erklärt Schlecht.



Zweieinhalb Jahre arbeitete das Paar am Konzept rund um die Zimtschnecken, denn Social Media ist ein wichtiger Teil der Identität des Unternehmens. „Weil wir uns in Social Media sehr gut auskennen, haben wir uns entschlossen, dass wir das kombinieren“, sagt die Unternehmerin. Besonders auf Instagram ist Cinnamood präsent, postet Fotos der Kombinationen, coole Sprüche und das Feedback ihrer Kunden. Das zahlt sich aus: Mit knapp 20 Tausend Followern ist Cinnamood in kürzester Zeit zu eine Social-Media-Marke geworden.



„Das Wichtigste ist aber, dass die Qualität und das Produkt im Vordergrund stehen“, betont Schlecht. Angefangen hat alles mit dem Klassiker mit Zimt, der auch gleichzeitig ihr Bestseller sei, so Schlecht. Darüber hinaus gibt verschiedene Füllungen wie Pistaziencreme, Lotuscreme oder Apfel und Zimt sowie saisonale Varianten, zum Beispiel im Sommer mit Mango und im Winter mit Spekulatius oder Pflaume und Mohn.



Nach den insgesamt sechs Cinnamood-Filialen in Köln, Düsseldorf, Koblenz, Hamburg, Mannheim und Berlin, sollen weitere Standorte in Kassel, Bonn und Frankfurt eröffnen. „Frankfurt darf auf keinen Fall fehlen. Es ist einfach eine tolle Stadt und wir denken, dass die Rolls sehr gut ankommen werden“, sagt Schlecht. Der Standort werde sich zentral befinden, so die Unternehmerin. Wo genau, wollte sie jedoch noch nicht verraten.