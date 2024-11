Café am Römerberg

Monza Caffè & Bar bringt mit seiner dritten Dependance italienische Cafékultur auf den Römerberg. Im italienischen Retro-Look und mit mehr Platz soll die Frankfurter Altstadt mit Köstlichkeiten aus dem Süden versorgt werden.

Monza Caffè & Bar, Innenstadt, Römerberg 32, Eröffnung Anfang Dezember

Schon seit Wochen wird hinter verschlossener Tür am Römerberg gewerkelt und man fragte sich, wer wohl die Räume des ehemaligen Café Einsteins künftig bespielen wird. Nun ist bekannt, dass die italienische Espresso-Bar Monza Anfang Dezember die Pforten zu ihrer dritten Dependance öffnen wird. In der bis jetzt größten Location wird konzeptionell auf Altbewährtes gesetzt. Kaffee, oder besser „Caffè“, aus italienischen Bohnen, Kuchen und Cornetti als auch Paninis werden angeboten. „Der Schuster bleibt bei seinen Leisten“, sagt Gründer und Geschäftsführer Raphael Banzhaf.Nach der Eröffnung von Monza Caffè & Bar im Jahr 2019 in der schmalen Location in der Schweizer Straße, folgte 2021 die Dependance des Stehcafés nach italienischem Vorbild in der Freßgass. Die einzige Neuerung am Römerberg ist aufgrund der Ladengröße ein Bereich mit Sitzplätzen, die das längere Verweilen mit Blick auf das Rathaus schon bald ermöglichen wird. Eine Einweihungsparty soll im Januar folgen, wenn der Trubel vom Weihnachtsmarkt abgeebbt ist.Banzhaf erzählt, dass sie schon länger mit der Idee eines Monzas in der Neuen Altstadt geliebäugelt hätten. Dann fand er, wie so oft, durch ein wenig Glück, Zufall und Beziehungen die heutige Location am Römerberg 32. Mit echtem Fischgrätenparkett aus dunklem Nussholz, typisch grüner Marmortheke und venezianischen Terrazzofliesen, bleiben Banzhaf und sein Team dem klassischen Retro-Look der bestehenden Läden treu. Vorbei kommen, kann man nun also für einen schnellen Espresso am Tresen und wenn die Pause länger sein darf, auch gemütlich im Sitzen.