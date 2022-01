French Bento Bar

Angeschlossen an das Restaurant Le Petit Royal im Ameron Neckarvillen Boutique Hotel hat die „French Bento Bar“ eröffnet. Wie der Name verrät, finden hier Frankreich und Japan kulinarische zusammen, im Glas und auf dem Teller.

Das historische Gebäudeensemble in der Neckarstraße, umgeben von Bürokomplexen und Hochhäusern, ist Heimat des Ameron Frankfurt Neckarvillen Boutique Hotels. In den 133 vom italienischen Innenarchitekten Luigi Fragola gestalteten Zimmern und Suiten im Mid-Century-Style wurde nichts dem Zufall überlassen. Ob Wandfarbe, Nachttischlampe, Handtuchhalter oder Accessoires, jedes Detail wurde gezielt ausgewählt oder gar speziell angefertigt. Bestes Beispiel ist eine Neonlicht-Arbeit von Tobias Rehberger, die mit einem bunt leuchtenden Zitat aus dem Film Shining, „all work and no play make jack a dull boy“, den Weg zur French Bento Bar weißt.



Ausgebremst durch die Pandemie konnte die Bar nach einem Pop-up auf dem Jürgen-Ponto-Platz vergangenen Sommer und anschließend lange Zeit geschlossener Türen erst kürzlich richtig durchstarten. Die Spezialitäten von Barchef Michael Nagy und seinem Team sind Signature Drinks und Highballs mit japanischen Einflüssen. Dazu kommen Drinks mit alkoholfreien Spirituosen und hausgemachte Limonaden. „Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der elegant ist und Spaß macht. Die meisten unserer Drinks sind Variationen, die man normalerweise nicht erwarten würde. Wir arbeiten dafür mit Aromen wie Hibiskus, Litschi und Jasmin“, so Nagy.



Begleitet werden Nagys Kreationen von Barfood aus dem angeschlossenen Restaurant Le Petit Royal Frankfurt, einem Ableger des Berliner Grill-Royal. Dabei verweist das japanische Wort „Bento“ im Namen der Bar auch hier auf die japanischen Einflüsse, mit denen Küchenchef Udo Grigas französische Bistro-Klassiker wie Austern und Beef Tartar mit Zutaten wie Sake, Ingwer und hausgemachter Shichimi-Paste fusioniert. Zweimal wöchentlich lädt die Bar zum After Work mit wechselndem Musikprogramm ein.



French Bento Bar, Neckarstraße 13, Di-Sa 17-24 Uhr, So/Mo Ruhetage