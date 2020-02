hr-info Funkkolleg Ernährung

Das aktuelle Funkkolleg des Hessischen Rundfunks dreht sich um das Thema Ernährung. Am Mittwoch, 26. Februar wird das Buch dazu in der Stadtbücherei vorgestellt, wir verlosen zwei Exemplare.

Low Carb oder Vollkorn? Mango-Smoothie oder Streuobst-Birne? Superfood oder Schweineschnitzel? Über solche Fragen entbrennen regelrechte Glaubenskriege. Aufklärerisch und unterhaltsam untersucht das aktuelle Funkkolleg des Hessischen Rundfunks die Mythen rund um das Thema Essen und Gesundheit. "Beim Thema Ernährung schwirren so viele Heilsversprechen, Verbote und Ängste herum”, weiß Judith Kösters. Die Redakteurin leitet das Funkkolleg.Die Sendung läuft seit November jede Woche im Radio und ist online auch als Podcast verfügbar. Derzeit sind 14 der 23 Folgen bereits ausgestrahlt und online verfügbar. Pünktlich zum Beginn der Fastenzeit erscheint das Buch zum aktuellen Funkkollegs des Hessischen Rundfunks. Die Buchpremiere findet am Mittwoch, 26. Februar um 19.30 in der Stadtbibliothek statt, der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenlosMitherausgeber und wissenschaftlicher Beirat der Sendung ist Professor Gunter Eckert, Inhaber der Professur für „Ernährung in Prävention und Therapie“ an der Uni Gießen. Er rät dazu, mit Genuss zu Essen, aber auch mit Verstand. Was heißt das konkret? "Eine abwechslungsreiche, ballaststoffreiche, bunte, pflanzenbasierte Kost wählen und diese eins bis zweimal die Woche mit hochwertigem Fleisch von artgerecht gehalten Tieren aus der Region sowie ein bis zwei Portionen fetten Seefisch ergänzen. Hochwertige Öle wie Raps-, Lein- und Ölivenöl wählen, wenig Zucker, dafür mehr Nüsse. Auf „snacken“ würde ich verzichten und lieber regelmäßige Mahlzeiten einplanen, die bewusst mit Genuss verzehrt werden. Dabei ist weniger eher mehr."Das Funkkolleg ist eines der ältesten Sendeformate im Angebot des Hessischen Rundfunks. Seit 1966 gibt es jedes Jahr im Radio Fachvorträge zu einem bestimmten Thema ausgestrahlt. Begleitet wird das Programm von Volkshochschulveranstaltungen und sogar einer Klausur, bei deren Bestehen Hörerinnen und Hörer sich ihre Teilnahme am Kolleg offiziell bestätigen lassen können. Das Funkkolleg Psychologie (2008/09) und das Funkkolleg Gesundheit (2013/14) waren von der Landesärztekammer Hessen sogar als Fortbildungsveranstaltung für Ärzte und von der Hessischen Psychotherapeutenkammer als Fortbildung für Psychotherapeuten und Kinderpsychotherapeuten anerkannt.Wir verlosen zwei Exemplare des Begleitbuchs zum Funkkolleg Ernährung. Wer teilnehmen möchte, findet hier alle Informationen.