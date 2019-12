Weihnachtsmarkt auf dem Schoppenhof

Der Weihnachtsmarkt im Schoppenhof des Kempinski Gravenbruch lockt am kommenden Sonntag, den 15. Dezember mit Kunsthandwerk und Kulinarik. Zugleich präsentiert sich das Hotel auch in einem Tag der offenen Tür.

Traditionell lädt das Kempinski Hotel Gravenbruch am dritten Advent zum weihnachtlichen Treiben in den hoteleigenen Schoppenhof. Von 12 bis 18 Uhr gibt es an mehr als 20 festlich dekorierten Holzhäuschen typisch weihnachtliche Spezialitäten, Kulinarik aus der Kempinski-Küche und handgemachte Geschenkartikel. Zum Angebot gehören zum Beispiel, Schmuck, Schals, Kunsthandwerkserzeugnisse, Dekoration, Honig, Porzellan und Druckkunst. Auch Kuchen, Plätzchen und Stollen aus der hoteleigenen Pâtisserie stehen zum Verkauf. Alle Händlerinnen und Händler auf dem Kempinski-Weihnachtsmarkt sind in der Rhein-Main-Region beheimatet.



Neben wärmenden Klassikern wie Grillwurst, Glühwein, Crêpes und gebrannte Mandeln gibt es auch Kartoffelsuppe, Gulaschsuppe, Zuckerwatte und Austern. Die Jazzband Ellingtones aus Hannover untermalt das Ganze musikalisch.



Wer noch immer keinen Weihnachtsbaum hat, der kann sich hier direkt einen anschaffen: Vor dem Schoppenhof werden Nadelbäume verkauft. Auch dieses Jahr findet wieder eine Tombola statt. Zu gewinnen gibt es Gutscheine, zum Beispiel für ein Dinner im Restaurant EssTisch und in der Torschänke oder für eine Teilnahme am Sonntagsbrunch. Hauptpreise sind Übernachtungen für zwei Personen in verschiedenen Kempinski-Hotels. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt ist frei, Tombola-Lose kosten 3 Euro. Einen Teil der Einnahmen spendet das Hotel an die Kinderhilfestiftung e. V. Frankfurt.



Interessierte haben an diesem Tag auch die Möglichkeit, das hochherrschaftliche Haus zu erkunden: Stündlich bietet das Hotel-Team Hausführungen an. Neben Zimmern und Suiten, den Veranstaltungsräumen und den Restaurants können Besucherinnen und Besucher auch den Country Club & Spa Frankfurt und die Tennishalle kennenlernen.



Weihnachtsmarkt und Tag der offenen Tür im Kempinski Hotel Gravenbruch, 15. Dezember, 12–18 Uhr, Neu-Isenburg, Graf zu Ysenburg und Büdingen Platz 1