Neuer Name, altes Konzept

Nachdem das Café Wacker im Nordend nach 24 Jahren am 24. Dezember 2019 schließen sollte, springt die langjährige Wacker-Mitarbeiterin Ana Hrskanovic ein. Sie übernimmt die Filiale des Traditionscafés und erfüllt sich einen Traum. Der Name ändert sich, das Konzept bleibt aber gleich.

Kaffeeliebhaberinnen und -liebhaber aus ganz Frankfurt pilgern zu den beliebten Wacker Cafés. Am Kornmarkt geht die Schlange oft bis raus auf die Straße. Dort arbeitete Ana Hrskanovic 25 Jahre lang. Als Familie Zülch die Dependence auf dem Mittelweg schließen wollte, fragte Hrskanovic prompt, ob sie es übernehmen könnte. Über die Hintergründe zur geplanten Schließung möchte die Betreiberfamilie keine Auskunft geben.



Stammgäste dürften sich freuen, denn Speisekarte und Einrichtung bleiben gleich. Den Namen hat die neue Betreiberin aber in Café Ana geändert. „Ich liebe Kaffee und will meine Gäste einfach glücklich sehen“, sagt die 48-jährige fröhlich. Die Räumlichkeiten hat sie frisch renoviert und am 12. Januar wiedereröffnet. Drei Mitarbeiter sind geblieben und die Familie hilft tatkräftig mit: Sohn Ivan arbeitet im Café und die Freundin ihres ältesten Sohnes kümmert sich um den Social Media Auftritt. An den Preisen hat sich nichts geändert und die Wacker-Bohnen sowie den daraus gebrühten Kaffee gibt es hier weiterhin. Neben den bisher angebotenen Suppen und Salaten wird die Karte um wechselnde Burger-Gerichte ergänzt.



Café Ana, Nordend, Mittelweg 47, Mo–Fr 8–19, Sa 8–18, So 9–18 Uhr, Tel. 550242