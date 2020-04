Jeder Tropfen hilft

Den Gastronomen geht zwar das Geld aus, zum Glück aber nicht die guten Ideen. Gemeinsam wurde nun die Idee (W)eine Famile ins Leben gerufen, ein weiteres kreatives Projekt, mit dem Gäste ab 27. April ihre Gastgeber unterstützen können.

Das über eine deutschlandweite Allianz von Gastronomen ins Leben gerufene Projekt soll einerseits demonstrieren, wie familiär, kreativ und facettenreich die Gastronomie agiert, andererseits soll sie jedem einzelnen schnelle Hilfe bringen. Erik Wimmers (Ferdinand’s Gin) und Julian Smith (Chinaski) als Ideengeber haben sich VDP Winzer Nik Weis als Komplizen geholt, viele Freunde aus der Gastronomie waren auch schnell mit an Bord und so wird die Gastro Gang u.a. bestehend aus prominenten Köchen, Mixologen des Jahres und Worldclasswinnern nun zur [W]eine Familie. Der Gast kann sich eine (oder natürlich viele) Flaschen mit dem Etikett seines persönlichen Lieblings-Gastronomen bestellen und diesen so aktiv unterstützen. Der Vertrieb läuft ab 27. April über die Winefactory, den Weblink findet ihr weiter unten.



Nicht nur der ausgezeichnete Inhalt, sondern auch die Etiketten sind jeden Cent wert. So konnte das Chinaski beispielsweise das internationale bekannte Streetartduo HERAKUT für das Projekt begeistern, das Restaurant Trares verpflichtetet Graffiti Urgestein Pino Caruso, Tim Mälzer steuert ein schickes Label bei, gestaltet von seinem Grafikteam M&M, das NONOT STUDIO kreierte für die IMA Clique das Label, die mit ihrem Händchen für cooles Design schon einen Grammy in Sachen Albumcover abgestaubt haben.



Sehen könnt ihr alle Etiketten unter www.weinefamilie.de, die Familie besteht derzeit aus den Mitgliedern Christopher Crell (Frankfurt), Chinaski (Frankfurt), Manin (Saarbrücken), Sullivan (Frankfurt), TaOs (Stuttgart), IMA Clique (Frankfurt), VaiVai (Frankfurt), Grapes Weinbar (München), Landwehrstübchen

(Frankfurt), Zephyr (München), Good times for good people (Frankfurt), Bullerei – Tim Mälzer (Hamburg), Yaldy (Frankfurt), Mc Coy (Koblenz), Marmion (Frankfurt), Rote Bar/Pillhofer/Zeit und Raum (Nürnberg), Margarete (Frankfurt), Die Gute Botschaft (Hamburg), Nakama (Hamburg), Patolli (München) und Das schwarze Schaf (Bamberg). Also: Zum Takeaway einfach noch den passenden Wein bestellen und dafür sorgen, dass es auch morgen noch gute Restaurants in eurer Stadt gibt – los geht's am 27.4.!