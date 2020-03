In eigener Sache

Angesichts der aktuellen Pandemie stellen wir unser Angebot für die nächsten Wochen etwas um. In der Genusswoche gibt es jetzt mehr Rezepte, die Veranstaltungsempfehlungen pausieren – wir informieren weiterhin tagesaktuell.

Liebe Freundinnen und Freunde des Genusses,



wir sprechen Sie in der Regel hier nur selten direkt an, aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Die Weltgesundheitsorganisation hat die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus zu einer Pandemie erklärt. Nachdem die Bekämpfung des Virus in Südostasien große Fortschritte gemacht hat, gilt Europa jetzt als Epizentrum der weiteren Verbreitung. Die Regierungen hier haben deshalb umfangreiche Einschränkungen des öffentlichen Lebens beschlossen. Wichtigstes Ziel für uns alle ist es jetzt, die Ausbreitung des Virus so weit zu verlangsamen, dass unser Gesundheits-System in der Lage bleibt, alle behandlungsbedürftigen Fälle auch angemessen zu behandeln. Dabei können wir alle mithelfen, indem wir unsere Sozialkontakte für wenige Wochen soweit wie möglich begrenzen.



Für die Gastronomie ist diese Situation furchtbar. Der eigentliche Traum jedes/r Wirt*in, eine volle Bude in der alle dichtgedrängt zusammenstehen, gilt es jetzt um jeden Preis zu vermeiden. Viele Restaurants erweitern jetzt ihren Lieferbetrieb. Manche, die bisher nicht geliefert haben, bieten jetzt auch Essen zum Abholen. Eine gute Möglichkeit, trotz Corona vom Lieblingskoch oder der Lieblingsköchin bekocht zu werden und die Branche in dieser schwierigen Situation zu unterstützen.



Wir informieren natürlich weiterhin tagesaktuell über alles wichtige aus den Küchen und Kneipen der Stadt und Region. Die Ausgehtipps in unserem wöchentlichen Newsletter, der Genusswoche, werden für kurze Zeit pausieren. Dafür gibt es jetzt mehr Rezept-Tipps aus der Feder der Köche unserer Genussakademie.



Wir haben zum Schluss nur drei Bitten: Bleiben Sie zuhause, soweit es Ihnen möglich ist. Helfen Sie denen in ihrer Umgebung, die in der aktuellen Situation ihre Hilfe brauchen. Lassen Sie sich die Laune von so einem fiesen Virus nicht weiter vermiesen. Gemeinsam schaffen wir das. Je ernster wir das Thema Corona jetzt nehmen, je besser wir die soziale Distanzierung durchziehen, umso eher können wir wieder zur Normalität zurückkehren. Ansonsten gilt, was die Mannschaft des Weingartens auf Instagram geschrieben hat: „Couch statt Garten. Nach Corona machen wir ein Megafest, das sich gewaschen hat!”