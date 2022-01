Der Restaurattest der Woche

Die kultige Pizzeria Montana aus dem Bahnhofsviertel hat auf der Berger Straße eine Dependance eröffnet. Wie in der Stammfiliale stehen auch in Bornheim Pizzen im Napoletana-Style mit erstklassigen Signature-Belägen auf dem Programm.

Bereits im März 2021 kam die Ankündigung: Die für ihren quietschgelben Smiley-Pizzaofen berühmte Montana aus dem Bahnhofsviertel eröffnet eine zweite Filiale auf der Berger Straße. Seit November gibt es "Die heißeste Pizza Frankfurts" nun auch in Bornheim. Von null auf 450 Grad in sechzig Sekunden, so kurz brauchen die großen, für ihren eher weichen Boden und luftigen Rand bekannten Pizzen im Napoletana-Stil. Als das Montana Stammhaus vor sechs Jahren eröffnete, war Pizza Napoletana für viele ein echtes Novum. Pizza Romana hatte die Frankfurter Pizzaszene fest im Griff. Seitdem hat sich viel getan und immer mehr Pizzerien setzen auf den "neuen" Stil. Montana gehörte von Anfang an zu den erfolgreichsten ihrer Art, doch wenn eine kultige Pizzeria wie Montana eine zweite Filiale eröffnet, stellt sich schnell die Frage: Ist die Pizza so gut wie beim Original? Wir machen die Probe aufs Exempel und bestellen den Klassiker, Büffelmozzarella Margherita mit fruchtigem Sugo, Mozzarella di Bufala Campana, Parmesan und frischem Basilikum. Wie beim Original ein saftig aromatischer Traum von einer Pizza, wenngleich das Wasser aus dem Mozzarella den weichen Napoletana-Teig schnell zu einer matschigen Angelegenheit werden lässt. Ganz anders die Salsiccia e Friarielli Campani, eine Pizza gewordene Hommage an ein klassisch neapolitanisches Gericht, bei dem würzige, mit Fenchelsamen verfeinerte Salsiccia mit einem auch als Stängelkohl bekanntem Blattgemüse, Friarielli Campani, serviert wird. Bei Montana kommt der Klassiker mit sauer eingelegtem Friarielli, Bio-Mozzarella von L'Abbate aus Offenbach, geräuchertem Provola und ohne Tomatensauce auf die Pizza. Bombe! Einziger Wermutstropfen: Der Pizzaboden und vor allem der Rand kommen bei beiden Pizzen in puncto Luftigkeit nicht an das Original heran. Noch nicht.Nah dran am Original, die Pizzen in der neuen Montana-Filiale. © Jakob Knulp