Der Restauranttest der Woche

Zum Eisernen Steg

Die Sachsenhäuser Gaststätte direkt gegenüber dem Eisernen Steg hat wieder geöffnet. Die neuen Inhaber haben das Traditionshaus renoviert und servieren nun einen Mix aus Frankfurter Küche und österreichischen Klassikern.

Wer häufiger über den Eisernen Steg geht, stellt schnell fest, dass Touristen von Hibbdebach (Frankfurt) aus meistens nur bis zur Mitte laufen, um die Skyline zu fotografieren und anschließend wieder zurückzuschlendern. Die köstlichere Seite bleibt ihnen unbekannt, denn wer den Brückenabgang Dribbdebach (Sachsenhausen) nutzt, fällt beinahe von selbst in die gemütliche Stube des Gasthaus Zum Eisernen Steg hinein. Schwupp ist die Karte da, die sich getränketechnisch nicht nur auf Regionaltypisches beschränkt, sondern auch respektable Weine sowie eine hübsche Auswahl an Digestifs bietet. Als Local besucht man ein solches Lokal eher skeptisch, schließlich ist ein Gasthaus an diesem Platz trotz allem ein guter Ort, um Touristen zu neppen. Aber das hier ist anders. In der Küche steht jemand, der genau weiß, wie es geht. Das laute Klopfen im Vorfeld etwa gilt den zwei, frisch zubereiteten, zarten und aromatischen (Frankfurter) Schnitzeln, denen eine mehr als respektable Grüne Soße mit soliden Bratkartoffeln zur Seite gestellt wird. Vorab genießen wir etwas zu jungen Handkäs mit unglaublich gut komponierter Musik und eine köstliche Weinkrautsuppe mit glasierten Trauben. Doch wie kommt es zu den Ausflügen in Richtung Alpenrepublik? Das Backhendl mit wirklich unglaublich gutem Kartoffel-Gurken-Salat reiht sich jedenfalls bestens in die Reihe der Österreichischen Top-Köche der Stadt ein und wenn, ja wenn wir noch Platz für den Kaiserschmarrn gehabt hätten ... haben wir aber nicht, denn die Portionen passen zum Anspruch, und der ist sehr gehoben volkstümlich. Und gemütlich. Und ... aber gehen sie doch einfach hin – wir mögen das sehr!