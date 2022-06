Der Restauranttest der Woche

Zampano – Pizza & Pasta

Eine gewöhnliche Salamipizza bekommt man im neuen Zampano zwar auch, viel interessanter sind allerdings die ausgefallenen Sorten im hauseigenen Crunchpoli-Style. Direkt am Rebstockpark serviert Salvatore Albano Pizza und Pasta mit Fokus auf Regionalität.

Mit einer krossen Pizza in der Hand die letzten Sonnenstrahlen im Park genießen – klingt gut? Besser als bei Zampano Pizza & Pasta mit dem Eingang zum Neuen Rebstockpark auf der gegenüberliegen Straßenseite könnten die Voraussetzungen kaum sein. Zwar sitzt es sich auf der Terrasse des Eckhauslokals nicht ganz so ruhig wie im Park, dafür kann man durch die große Fensterfront das Treiben in der offenen Küche beobachten. Vier fleißige Pizzaiolos drängen sich dort auf kleinstem Raum und stellen Pizzen im Minutentakt her. Die Wartezeiten sind kurz: Kaum bestellt, haben wir innerhalb kürzester Zeit auf Rucola gebetteten cremigen Büffelmozzarella mit aromatischen Tomaten und nussigem Kürbiskernöl vor uns stehen. Das Pizzabrot dazu ist außen kross und innen luftig weich. Die frische Pasta danach stammt aus Hammersbach, ist perfekt al dente und die cremige Mascarpone-Gorgonzola Sauce mit gerösteten Kürbiskernen angerichtet. Dann kommt das Highlight: Die Pizza im hauseigenen Crunchpoli-Style, eine Mischung aus Pizza Napoletana und Romana. Besonders die ausgefallenen Sorten sprechen uns an – die Entscheidung fällt auf Pizza Manzino mit Rinderschinken, halbgetrockneten Tomaten, Rucola, Parmesan und Kürbiskernöl. Zum Abschluss gönnen wir uns noch ein Pistazien-Tiramisu, dessen Creme intensiv nach Pistazie und nicht zu süß schmeckt. Der liebevoll mit drei Saucen und Beeren angerichtete Teller rundet unseren Besuch im Zampano ab. Bezahlt wird am Tresen bei Chef, Salvatore Albano, der außerdem Inhaber der Pizzeria Napolimania Im Frankfurter Nordend ist. Ob wir zufrieden seien, fragt er. Unsere Antwort kommt prompt: Aber hallo!



Zampano – Pizza & Pasta, Bockenheim, Am Römerhof 2, Tel. 069/69766666, Mi-So 16-23 Uhr, Mo/Di Ruhetage