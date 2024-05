Der Restauranttest der Woche

Neues vom Friedberger Platz: In der Weinbar werden deutsche Weine, einfach-gute Snacks und herzlicher Service in lockerer Atmosphäre kombiniert.

FRANKFURT GEHT AUS! – App

Alle Restauranttests, aktuelle Neueröffnungen, saisonale Specials und mehr gibt's in der App zum Heft.

Info

Weinbar Butte, Nordend, Friedberger Landstraße 63, Di-Do 16-23, Fr/Sa 18-0, So 13-20

Naturwein hier, Pet Nat da – der Trend ist klar. Doch während in Frankfurt neueröffnete Weinbars zunehmend mehr auf teils kompromisslos naturnah produzierte Weine setzen, bleiben Janis Müller-Späth, Sophia Schmidt und Marc Selariu ihrem eigenen, guten Geschmack treu und setzen in der neu eröffneten Weinbar Butte auf ausgewählte deutsche Weine – bio und biodynamischer Anbau inklusive.Gegliedert nach Anbaugebieten von Rheinhessen und Rheingau über Franken und Pfalz bis Mosel und Nahe (am meisten vertreten) tummeln sich auf der fein kuratierten Weinkarte neben ein paar roten vor allem Weißweine – die meisten davon Riesling. Das ist nicht altbacken, sondern bewusst konzentriert, so wie die minimalistisch gemütliche Einrichtung im komplett renovierten ehemaligen Sushi Restaurant am Friederbeger Platz. Warmes Licht, rustikale Holztische und -stühle zu beige und dunkelgrün gestrichenen Wänden sorgen für eine gekonnte Mischung aus modern-gemütlicher Wirtshausatmosphäre und stylisher Weinbar.Den Service stemmt das Betreibertrio persönlich und berät uns trotz voller Butte ausgiebig, herzlich und kompetent, sodass am Ende alle am Tisch so unterschiedliche wie individuell passende Tropfen im Glas haben. Darunter ein dann doch erstaunlich deutlich naturnah produzierter, fruchtbetonter Rosé vom Weingut Fluhr-Eller sowie ein gelbfruchtig, in puncto Säure und Mineralik angenehm ausbalancierter Silvaner vom Muschelkalk aus dem rheinhessischen Hause Rainer Sauer.Zum Wein bestellen wir von der überschaubaren Speisekarte vier verschiedene Sorten Butter – darunter leicht gesalzene, nussige braune Butter und eine limettenfrische, vegane Variante mit deutlichem Rosmarinaroma – und augenscheinlich selbstgebackenes Sauerteigbot nebst hochwertiger Olivenauswahl. Alles einfach, aber stimmig und von hoher Qualität. Noch besser wird’s nur, wenn im Sommer auch der Außenbereich unter den Bäumen auf dem kleinen Platz mit Boulebahn geöffnet ist.